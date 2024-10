10 lucruri pe care le făceau părinții de azi în copilărie și care ar face Generația Z să plângă

Copiii din generația Boomer (născuți între 1946 și 1964) au avut copilării foarte diferite de cele ale copiilor din generația Z. De fapt, există anumite lucruri pe care le făceau copiii boomer în copilărie care i-ar face pe cei din Generația Z să plângă dacă ar trebui să trăiască la fel astăzi.

În copilărie, cei din generația Boomers erau adesea lăsați să se descurce singuri. Acest lucru însemna să-și pregătească singuri cina sau să se ocupe de treburile casnice, în timp ce părinții lor lucrau. Din cauza autonomiei lor, unele dintre lucrurile pe care le făceau boomerii atunci ar fi de neconceput astăzi.

Generația Z, care este extrem de dependentă de facilitățile moderne, nu poate concepe cum ar fi putut fi viața generației anterioare.

Generația Z se bazează pe tehnologie; conform cercetării realizate de Consumer Technology Association, 86% dintre membrii generației Z spun că tehnologia este esențială pentru viața lor. Din acest motiv, modul în care boomerii au crescut pare străin și ciudat. Iată 10 lucruri pe care le făceau copiii boomerilor în copilărie și care ar face Gen Z să plângă.

1. Utilizarea unui telefon fix

Înainte de apariția telefoanelor mobile, dacă un copil din generația boomer dorea să își sune prietenii pentru a ieși în oraș sau pentru a se juca, trebuia să se dea jos din pat, să ridice receptorul și să formeze numărul prietenului său, totul pe o linie fixă. Cei mai mulți membri ai generației Z ar putea auzi asta și ar plânge. Ei sunt obișnuiți cu privilegiul de a-și folosi smartphone-urile și nu trebuie să își facă griji că trebuie să sune pe cineva și să audă mai multe persoane conversația. Dar boomerii care doreau să contacteze pe cineva o făceau în fața familiei lor și cu puțină intimitate. Pentru generația Z, acest lucru ar fi un șoc, deoarece ei au crescut într-o epocă bazată pe tehnologie în care intimitatea nu este considerată doar un lux, ci un drept.

2. Să vii acasă de la școală pe jos

Unul dintre lucrurile pe care le făceau copiii boomer și care i-ar face pe cei din Gen Z să plângă este că nu erau luați la școală sau duși. Majoritatea celor din Gen Z luau autobuzul spre și de la școală. Își puteau pune căștile, să se relaxeze și să se relaxeze în timpul călătoriei. Cu toate acestea, cei din generația Z probabil că nu au experimentat niciodată drumul istovitor de întoarcere acasă după școală. Cei din generația boomers mergeau și veneau de la școală pe jos, pe orice vreme. Dacă voiau să ajungă acasă sau să iasă cu prietenii, trebuiau să meargă pe jos. Spre deosebire de generația Z, părinții lor nu erau acolo să îi conducă, iar siguranța lor nu era o preocupare prea mare. Din fericire, boomerii care mergeau pe jos spre și de la școală probabil că și-au îmbunătățit starea de spirit și creativitatea, în urma mersului pe jos. Dar pentru generația Z, acest lucru ar fi probabil un coșmar. Crescând într-o societate din ce în ce mai periculoasă, gândul de a merge singuri pe jos nu le-ar trece niciodată prin cap.

3. Să bei apă din furtun

Când oamenilor le este sete, se dau jos din pat și merg în bucătărie pentru a-și turna un pahar cu apă, care este de obicei filtrată.

Jucându-se afară ore în șir pe vreme caniculară, dacă copiii din generația boomer doreau să bea ceva, foloseau singurul lucru disponibil: furtunul de apă. În ochii generației Z, acest lucru pare probabil neigienic și dezgustător. Și dacă ar trebui să facă acest lucru astăzi, cu siguranță nu ar fi fericiți.

4. Joaca afară fără supraveghere

Majoritatea membrilor generației Z nu ar fi fost niciodată lăsați nesupravegheați în copilărie. Atunci când li se dădea voie să iasă afară, părinții lor îi verificau periodic pe fereastră. Dar această realitate este diferită de cea a boomerilor care, în copilărie, au fost crescuți să fie hiperindependenți. Lăsați să se descurce singuri, boomerii au crescut trăind la limită și fiind rebeli, astfel încât joaca afară nesupravegheată nu era considerată șocantă. Pe de altă parte, cei din Generația Z, ar plânge dacă ar auzi că boomerii erau lăsați nesupravegheați în cea mai mare parte a timpului. Pentru această generație mai tânără, a avea ”părinți elicopter” ar fi putut fi un dezavantaj, deoarece o cercetare din revista Frontiers in Psychology a constatat că acest tip de parenting a crescut riscul de depresie și anxietate. Cercetătorii au concluzionat că acest stil de parenting a subminat competența copilului.

5. Șederea în spatele unui camion fără centura de siguranță

Pe vremuri, regulile de siguranță erau practic inexistente. Nimănui nu-i păsa dacă cineva nu purta centura de siguranță sau dacă copilul său stătea până târziu cu prietenii. Iar mersul pe partea din spate a camioanelor era cu siguranță pe lista lucrurilor pe care le făceau copiii boomerilor în copilărie și care ar face generația Z să plângă. Părinții își lasă copiii să facă lucruri riscante tot timpul. Dar Generația Z nu ar fi probabil pusă în aceeași situație.

6. Mersul pe bicicletă fără cască

Atunci când Generația Z a mers pe bicicletă, părinții le-au spus să poarte cască din motive de siguranță și au fost avertizați că mersul fără protecție poate duce la leziuni cerebrale. Cu toate acestea, cei din generația boomers nu au avut părinți prea îngrijorați în copilărie. Ei pedalau cât de repede puteau, fără nicio protecție pentru cap. Acest lucru i-ar face pe cei din Generația Z să plângă, deoarece ei au crescut cu motto-ul "siguranța pe primul loc". Ei poartă cască de fiecare dată când se urcă pe bicicletă și nu își riscă sănătatea pentru asta. Pentru boomeri, mersul pe bicicletă imprudent era ceva normal și nu le păsa dacă aveau vânătăi după o căzătură de pe bicicletă.

7. Să mergi la bibliotecă

Dacă un copil al boomerilor avea nevoie de informații, acesta avea opțiuni limitate. Informațiile nu erau disponibile imediat la îndemâna lor; mai degrabă, trebuiau să se bazeze pe enciclopedii și cărți vechi. Dacă aveau nevoie de ajutor cu temele, se duceau la bibliotecă. Spre deosebire de generația Z, care are internet pe telefon sau laptop, generația boomers trebuia să citească cărți. Probabil că era un proces anevoios, dar s-ar putea să le fi adus beneficii în cele din urmă. Conform cercetărilor din Advances in Child Development and Behavior, cititul îmbunătățește vocabularul, sporește cunoașterea lumii și crește abilitățile de raționament abstract. Pentru generația Z, dacă ar fi nevoiți să citească zeci de cărți pentru a obține informații, ar plânge dacă ar trebui să facă acest lucru astăzi. La urma urmei, nimic nu întrece comoditatea de a avea orice informație la dispoziție.

8. Mersul la cumpărături

Mersul la magazin în mijlocul zilei nu era ceva anormal pentru generația boomer. Dacă părinții lor doreau țigări sau un suc, mergeau pe jos până la magazin. Nu existau firme care să poată livra produse esențiale, iar dacă nu erau siguri că au primit produsul potrivit, sperau la ce este mai bun, pentru că nu aveau un telefon cu care să sune acasă. Dintre toate lucrurile pe care le făceau copiii boomer în copilărie și care ar face Gen Z să plângă, inconvenientul de a merge la magazinul alimentar este cel mai important. Dacă vremea este rea și Gen Z are nevoie de cumpărături, poate comanda online.

9. Să vorbești cu străinii

Generația Z a fost fără îndoială avertizată cu privire la "pericolul străinilor". Dar, în copilăria boomerilor, părinții erau de obicei neatenți. Asta însemna că copiii boomer vorbeau cu oameni pe care nu îi cunoșteau, fie că era vorba de a da indicații sau de a da o mână de ajutor. Vorbirea cu străinii este unul dintre lucrurile pe care le făceau copiii boomer în copilărie și care ar face Gen Z să plângă. Generația Z tinde să nu vorbească cu oamenii față în față, mai ales cu cei pe care nu îi cunosc. De fapt, potrivit unui sondaj realizat de LivePerson, o companie globală de tehnologie, 65% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani preferă comunicarea digitală. În zilele noastre, oamenii din toate generațiile sunt atenți cu cine vorbesc, dar pe vremuri era un lucru normal pentru boomeri.

10. Schimbarea canalului fără telecomandă

Generația Z poate petrece ore întregi uitându-se la televizor. Cu ajutorul telecomenzii, ei pot derula emisiunile preferate, totul fără reclame sau chiar fără să se ridice. Dar copiii boomerilor trebuiau să se ridice de pe canapea dacă doreau să schimbe canalul, schimbându-l manual de la televizorul propriu-zis. Telecomanda TV a fost considerată un lux până în anii 1980, când a început să devină tot mai răspândită. Deși considerat normal pentru majoritatea boomerilor, acest inconvenient i-ar face pe cei din generația Z să plângă, scrie yourtango.com.

