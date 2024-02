"Situația a luat-o razna": Mii de oameni se alătură părinților care cer o copilărie fără smartphone

Mai mult de 4.000 de părinți s-au alăturat unui grup care s-a angajat să interzică copiilor mici să aibă smartphone-uri, pe măsură ce preocupările cresc cu privire la siguranța online și impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale.

Grupul WhatsApp "Copilărie fără smartphone" a fost creat de fostele colege de școală Clare Fernyhough și Daisy Greenwell, ca răspuns la temerile lor legate de utilizarea telefoanelor inteligente de către copii și la "normalitatea" acordării acestora copiilor când ajung la școala gimnazială.

"Eu am copii de șapte și nouă ani. Daisy are copii de vârste similare și ambele simțeam o groază și îngrijorare și nu voiam să aibă smartphone-uri la 11 ani, ceea ce pare să fie acum norma", a spus Fernyhough.

Fernyhough și Greenwell sperau că mișcarea ar încuraja părinții să amâne acordarea smartphone-urilor copiilor lor până cel puțin la 14 ani, fără acces la rețelele sociale până la 16 ani.

Dar ceea ce se așteptau să fie un grup mic de prieteni care să se "încurajeze reciproc" s-a transformat într-o campanie națională după ce grupul a atins capacitatea de 1.000 de persoane în 24 de ore de la încărcarea unei postări pe Instagram pentru a-l promova.

"Am fost complet surprinse de asta", a declarat Fernyhough. "Situația a luat-o cu totul razna."

Cuplul a încurajat oamenii să creeze grupuri locale pentru a face față cererii. "În fața noastră, în jumătate de oră, au apărut 30 de grupuri locale în întreaga țară și asta doar se extinde și se extinde", a spus Fernyhough.

Ads

"Lume pentru care nu sunt pregătiți"

Grupul, transformat într-o comunitate pentru a permite mai multor oameni să se alăture, are acum aproximativ 4.500 de membri.

Smartphone-urile expun copiii la o "lume pentru care nu sunt pregătiți" deoarece pot accesa pornografie și conținut despre auto-vătămare și sinucidere, ceea ce poate avea un impact negativ asupra sănătății lor mintale, a spus Fernyhough. "Mi s-a părut că pur și simplu nu au nevoie de așa ceva. Nu au nevoie de un smartphone la această vârstă. Un telefon obișnuit poate face tot ce au nevoie."

Un studiu al Ofcom a constatat că 91% dintre copiii din Marea Britanie dețin un smartphone până la vârsta de 11 ani și 44% până la vârsta de nouă ani.

"Am crezut că avem o opinie extremă și de aceea am vrut să fim solidari unii cu ceilalți, dar ceea ce am realizat este că, de fapt, este ca și cum am ridicat greșit capacul la ceva aici și oamenii au nevoie cu adevărat să vorbească despre asta și mulți oameni se simt ca noi, dar nu simt că ar putea vorbi despre asta", a spus Fernyhough.

Ads

Interdicție completă a accesului la rețelele sociale pentru cei sub 16 ani

Esther Ghey, mama lui Brianna Ghey, a cerut la începutul acestei săptămâni o interdicție completă a accesului la rețelele sociale pentru cei sub 16 ani și a declarat că mai mulți oameni vor avea probleme de sănătate mintală dacă companiile tech nu iau măsuri pentru a restricționa accesul la conținutul dăunător.

Brianna a fost ucisă pe 11 februarie 2023, iar mama ei crede că era vulnerabilă după ce și-a petrecut atât de mult timp online.

Scopul este să se schimbe norma, a spus Fernyhough, astfel încât atunci când copiii ajung la sfârșitul școlii primare, clasa "se unește și spune, 'Hai să amânăm toți până la cel puțin 14 ani'. Asta înseamnă că toți copiii din școala primară trec la școala gimnazială cu o masă critică de colegi care fac același lucru", reducând presiunea socială, scrie The Guardian.

"Nu vrem ca copiii noștri să apară în școala gimnazială ca singurii care fac asta", a spus Fernyhough. "Este un coșmar și nimeni nu va face asta copilului lor. Dar dacă 20%, 30%, chiar 50% dintre copii vin cu părinți care iau această decizie, ei se află într-o poziție mult mai bună.

Ei își pot trăi copilăria așa cum ar trebui, se pot concentra pe învățare și se pot bucura de lumea reală fără a-și petrece viața derulând, știind cu toții că asta nu le este benefic."