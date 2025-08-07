Update Politic: Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

Cora Schumacher, acuzată că nu vrea să renunțe la numele de familie al fostului pilot de Formula 1: ”Ar fi o prostie”

Autor: Teodor Serban
Joi, 07 August 2025, ora 10:53
908 citiri
Cora Schumacher, acuzată că nu vrea să renunțe la numele de familie al fostului pilot de Formula 1: ”Ar fi o prostie”
Ralf Schumacher și fosta soție, Cora FOTO X @leggoit

Familia Schumacher, afectată de situația medicală complicată în care se află Michael (56 de ani), imobilizat după accidentul de schi din 2013, se confruntă și cu problemele din viața personală ale lui Ralf (50 de ani), fratele mai mic al fostului campion mondial, la rândul său participant în trecut în cursele de Formula 1.

Ralf Schumacher, care recent a recunoscut că e homosexual, are un copil, pe David Schumacher, din căsnicia cu Cora, care s-a încheiat în 2015, după 14 ani.

În vârstă de 23 de ani, David locuiește însă alături de tatăl său, criticându-și la scenă deschisă mama pentru comportamentul acesteia după divorț.

Printre altele, Cora e acuzată nu are de gând să renunțe la numele de familie Schumacher și să revină la numele de fată, Brinkmann.

”De ce aș face asta? Ar fi o prostie. Îl voi păstra cât timp voi putea câștiga bani cu el”, a replicat Cora, conform Bild.

Formula 1 în Ungaria: luptă roată la roată pentru victorie între piloții McLaren
Formula 1 în Ungaria: luptă roată la roată pentru victorie între piloții McLaren
Piloții McLaren Lando Norris și Oscar Piastri s-au luptat pentru supremație în ultimele ture ale Marelui Premiu al Ungariei la Formula 1. În etapa a 14-a a campionatului mondial de Formula...
Gest controversat al campionului Verstappen, în Ungaria: ”Ar fi putut ajunge între picioarele mele” VIDEO
Gest controversat al campionului Verstappen, în Ungaria: ”Ar fi putut ajunge între picioarele mele” VIDEO
În timpul celei de-a doua sesiuni de antrenamente libere a Marelui Premiu al Ungariei, cvadruplul campion mondial de Formula 1 Max Verstappen a aruncat un şerveţel care rămăsese în cockpit,...
#cora schumacher, #familie, #nume, #pilot, #formula 1 , #stiri lifesport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza uriasa! Revine in televiziune si va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gandit nimeni
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cora Schumacher i-a lasat pe toti cu gura cascata. A spus de ce nu renunta la numele fostului sot
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cora Schumacher, acuzată că nu vrea să renunțe la numele de familie al fostului pilot de Formula 1: ”Ar fi o prostie”
  2. ”Pele palestinian” a murit în Fâșia Gaza, în urma unor atacuri israeliene
  3. Calificare superbă a României la Campionatul European, după o răsturnare de scor
  4. Imagini fabuloase: cum a fost primit Laurențiu Reghecampf în Sudan, țară devastată de un război civil
  5. "Și bâta pe care o găsești pe marginea drumului e mai inspirată ca Dan Petrescu. E suficient să te uiți la ținuta lui de meci"
  6. Noua stea a tenisului feminin are 18 ani: victorie splendidă în fața unei campioane și calificare în finală la Montreal
  7. Rezultate din Liga Campionilor: Steaua Roșie, Benfica și FC Bruges, victorioase în deplasare în turul al treilea preliminar
  8. Universitatea Craiova - Spartak Trnava, azi în Conference League. Ce le trebuie oltenilor ca să meargă mai departe
  9. CFR Cluj - Sporting Braga, în Europa League: "Nu ne putem compara în niciun fel". Cine transmite partida
  10. Cine transmite meciul dintre FCSB și Drita. Absențe de marcă pentru campioana României