Cora Schumacher, acuzată că nu vrea să renunțe la numele de familie al fostului pilot de Formula 1: ”Ar fi o prostie”

Familia Schumacher, afectată de situația medicală complicată în care se află Michael (56 de ani), imobilizat după accidentul de schi din 2013, se confruntă și cu problemele din viața personală ale lui Ralf (50 de ani), fratele mai mic al fostului campion mondial, la rândul său participant în trecut în cursele de Formula 1.

Ralf Schumacher, care recent a recunoscut că e homosexual, are un copil, pe David Schumacher, din căsnicia cu Cora, care s-a încheiat în 2015, după 14 ani.

În vârstă de 23 de ani, David locuiește însă alături de tatăl său, criticându-și la scenă deschisă mama pentru comportamentul acesteia după divorț.

Printre altele, Cora e acuzată nu are de gând să renunțe la numele de familie Schumacher și să revină la numele de fată, Brinkmann.

”De ce aș face asta? Ar fi o prostie. Îl voi păstra cât timp voi putea câștiga bani cu el”, a replicat Cora, conform Bild.

Ads