Armata sub acoperire a lui Kim Jong Un. Spioni nord-coreeni se infiltrează în companiile occidentale deghizându-se în lucrători IT independenți

Kim Jong-un folosește banii lucrătorilor IT pentru înarmare FOTO X

Spioni secreți din Coreea de Nord, care se dau drept lucrători IT independenți, atacă companiile britanice pentru a câștiga bani pentru regimul lui Kim Jong-un.

Multe firme riscă să fie ținta unor spioni nord-coreeni care aplică în mod activ pentru a obține locuri de muncă pe platformele de muncă independentă, scrie The Sun.

Un raport al Oficiului pentru punerea în aplicare a sancțiunilor financiare (OFSI) din cadrul Trezoreriei britanice a avertizat că lucrători IT din Coreea de Nord folosesc tactici care includ „pseudonime, identități false sau frauduloase și proxy-uri, pentru a-și masca identitatea reală și a ascunde legăturile cu regimul”.

De-a lungul anilor, Marea Britanie a impus Coreei de Nord o serie de sancțiuni financiare, inclusiv înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

Aceste acțiuni vizează contracararea proliferării armelor de distrugere în masă (ADM) și a rachetelor balistice, afirmă Trezoreria britanică.

Regimul lui Kim Jong-un, lipsit de bani, este cunoscut de mult timp pentru folosirea tacticilor cibernetice pentru a fura informații sensibile de la statele occidentale.

Această tactică cibernetică permite ca milioane de dolari să ajungă într-o țară retrasă precum Coreea de Nord, doar pentru a sprijini programul său de rachete balistice împotriva Occidentului. Și, de asemenea, amenință să facă ravagii sub formă de atacuri cibernetice.

„Este aproape sigur că firmele din Marea Britanie sunt în prezent vizate de lucrătorii din tehnologia informației (IT) din Republica Populară Democrată Coreea (RPDC), deghizați în lucrători IT independenți din țări terțe, pentru a genera venituri pentru regim. Lucrătorii IT din Coreea de Nord pot obține acces privilegiat la informații sensibile sau critice ale companiei. Există o posibilitate realistă ca acest lucru să ducă la compromiterea sau utilizarea abuzivă a acestor informații de către alți actori cibernetici răuvoitori din RPDC" se arată în raport”, se arată în raport.

Mulți dintre acești escroci folosesc adesea ferme de boți

Potrivit avertismentului emis de Trezoreria Majestății Sale, lucrătorii IT din Coreea de Nord furnizează potențialilor angajatori din Regatul Unit CV-uri false în încercarea de a obține un loc de muncă.

Mulți dintre acești escroci folosesc adesea ferme de boți conduse de intermediari dintr-o anumită țară, care folosesc software remote desktop, care permite lucrătorilor din Coreea de Nord să se conecteze la serverele interne ale unei companii, făcând să pară că lucrează din interiorul țării. Alții au folosit cele mai recente tehnici de inteligență artificială pentru a se da drept cetățeni străini prin furt de identitate. Sectoarele britanice afectate includ: Tehnologia informației (IT) Instituții emitente de monedă electronică (EMI) Servicii monetare (MSB) și Servicii profesionale de criptomonedă.

Raportul descrie, de asemenea, modul în care acești lucrători activează adesea din Rusia și China, dându-se drept lucrători din afara Coreei de Nord care caută locuri de muncă independente în domeniul IT. Competențele comune întâlnite în rândul acestor lucrători includ dezvoltarea de software, asistență IT, design grafic și animație. Ei lucrează printr-o rețea vastă - și complexă - de companii care lucrează în numele regimului lui Kim Jong-un.

Și sunt adesea capabili să-și asigure poziții permanente pe termen lung - și sume substanțiale de bani.

Scopul este de a genera cât mai multe venituri posibil, astfel încât să poată fi alimentate programele militare malefice ale Coreei de Nord, care amenință să destabilizeze nu numai Peninsula Coreeană, ci și întreaga lume.

Iar tactica vicioasă nu se limitează la Marea Britanie.

Oficialii americani au avertizat că astfel de tactici cibernetice sunt folosite din ce în ce mai des de lucrătorii nord-coreeni pentru a obține un loc de muncă în America, profitând adesea de nevoia de lucrători IT.

Sute de mii de astfel de lucrători frauduloși au reușit deja să obțină locuri de muncă de nivel scăzut în domeniul tehnologiei informației și alte funcții în SUA, susțin cercetătorii în domeniul securității.

„Această schemă este atât de răspândită încât companiile trebuie să fie vigilente pentru a verifica pe cine angajează. Cel puțin, FBI recomandă angajatorilor să ia măsuri proactive suplimentare cu lucrătorii IT de la distanță pentru a face mai dificilă ascunderea identității de către actorii răi,” a declarat Jay Greenberg, agent special FBI.

În multe cazuri, muncitorii nord-coreeni s-au infiltrat în rețele de calculatoare și au furat informații de la companiile care i-au angajat, a spus Departamentul de Justiție al SUA.

