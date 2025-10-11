Paradă militară în Coreea de Nord, în cinstea celei de a 80-a aniversări a partidului unic. Ce arme teribile i-au fost prezentate lui Kim Jong-un VIDEO

Autor: Mihai Diac
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 07:23
Liderul nord-coreean, Kim JoNG Un FOTO:X/@TweeterAlliss

Coreea de Nord a organizat, vineri seară, o paradă militară la Phenian, în prezenţa unor demnitari străini, pentru a sărbători 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere, a relatat, sâmbătă, 11 octombrie, mass-media de stat, citată de AFP.

„O mare paradă militară pentru celebrarea celei de-a 80-a aniversări a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea a avut loc pe piața Kim Il Sung pe 10 octombrie”, a informat agenția oficială de presă KCNA.

Printre armele expuse în cadrul acestei parade s-au numărat rachete balistice intercontinentale (ICBM) și vehicule de lansare a dronelor, potrivit agenției.

Prim-ministrul chinez Li Qiang și fostul președinte rus Dmitri Medvedev au asistat la parada prezidată de liderul nord-coreean Kim Jong-un.

Kim Jong-un a participat la rândul său, pe 3 septembrie, alături de președinții chinez Xi Jinping și rus Vladimir Putin, la o paradă militară gigantică organizată la Beijing pentru a celebra victoria împotriva Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, acum 80 de ani.

Rusia și Coreea de Nord și-au strâns legăturile de la începutul războiului din Ucraina, unde Phenianul a trimis mii de soldați să lupte alături de forțele ruse. China rămâne, în schimb, principalul aliat al Coreei de Nord, sancționată de Națiunile Unite pentru programul său nuclear și de rachete balistice.

