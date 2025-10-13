Coreea de Nord a primit ajutor din partea Rusiei în dezvoltarea submarinelor sale, anunță ministrul apărării sud-coreean

Autor: Maria Popa
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:38
212 citiri
Coreea de Nord a primit ajutor din partea Rusiei în dezvoltarea submarinelor sale, anunță ministrul apărării sud-coreean
Vladimir Putin și Kim Jong Un FOTO: Hepta

Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni, 13 octombrie, ministrul Apărării sud-coreean Ahn Gyu-back, în faţa parlamentului, relatează Reuters.

Coreea de Nord s-a angajat să dezvolte submarine capabile să lanseze rachete balistice şi a testat astfel de rachete de pe platforme submersibile, dar nu este clar dacă Phenianul a reuşit să stăpânească tehnologia lansării de pe submarine.

De asemenea, urmăreşte dezvoltarea submarinelor cu propulsie nucleară.

Ahn a declarat în cadrul audierii Comisiei de Apărare a Parlamentului că se pare că este adevărat că nord-coreenii primesc „diverse tehnologii” pentru dezvoltarea submarinelor lor.

Ministrul a afirmat însă că este prematur să se concluzioneze că Phenianul a testat o rachetă balistică lansată de pe un submarin (SLBM).

Coreea de Nord şi Rusia şi-au intensificat dramatic cooperarea militară în ultimii doi ani, Phenianul desfăşurând peste 10.000 de soldaţi pentru a lupta în războiul împotriva Ucrainei, în schimbul asistenţei economice şi tehnologice militare, potrivit evaluărilor serviciilor de informaţii sud-coreene.

