Coreea de Nord are o bază secretă de rachete care ar putea reprezenta o „amenințare nucleară” pentru SUA și Asia de Est

Coreea de Nord deține o bază secretă de rachete, anterior necunoscută publicului, aflată în apropierea graniței sale nordice cu China. Potrivit unui nou raport publicat miercuri de think tank-ul american Center for Strategic and International Studies (CSIS), această bază ar putea reprezenta o „potențială amenințare nucleară” pentru o mare parte din Asia de Est, dar și pentru teritoriul continental al Statelor Unite.

Baza, denumită Sinpung-dong, este situată la doar 27 de kilometri de granița cu China și, conform raportului, ar putea găzdui până la nouă rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu capacitate nucleară, alături de lansatoare mobile.

Este una dintre cele 15-20 de baze balistice și depozite de focoase nucleare pe care regimul de la Phenian nu le-a declarat niciodată oficial. Informațiile din raport se bazează pe analiza imaginilor satelitare, interviuri cu refugiați nord-coreeni și oficiali, documente declasificate și surse deschise.

O amenințare din ce în ce mai serioasă

Raportul avertizează că respectivele rachete pot reprezenta o amenințare nucleară serioasă, atât pentru țările din Asia de Est, cât și pentru Statele Unite. În ultimii ani, Coreea de Nord și-a accelerat semnificativ programul de înarmare sub conducerea lui Kim Jong-un, testând rachete cu rază lungă de acțiune și dezvoltând capabilități militare tot mai avansate – toate acestea în ciuda sancțiunilor impuse de ONU.

În plus, Phenianul a consolidat cooperarea militară cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina. Există indicii că regimul nord-coreean a trimis trupe pentru a sprijini Moscova pe front, ceea ce alimentează temerile că Rusia ar putea oferi la schimb sprijin tehnologic și logistic în domeniul militar.

O locație strategică și greu de atacat

Baza Sinpung-dong este amplasată într-o vale muntoasă îngustă, traversată de un pârâu, și se întinde pe o suprafață de aproximativ 22 de kilometri pătrați – mai mare decât Aeroportul Internațional JFK din New York. Experții spun că apropierea față de granița cu China îi oferă Coreei de Nord un avantaj strategic: orice atac asupra acestei baze ar implica riscuri geopolitice majore, din cauza posibilității contaminării sau afectării teritoriului chinez.

„Prin construirea de baze atât de aproape de China, Phenianul ar putea încerca să exploateze riscul politic și incertitudinea reacției Beijingului pentru a descuraja eventuale atacuri”, a explicat Leif-Eric Easley, profesor la Universitatea Ewha din Seul.

Bază activă, cu infrastructură complexă

Construcția bazei ar fi început în 2004, iar ea a devenit operațională în 2014, conform imaginilor din satelit. De atunci, baza este „bine întreținută” și se află într-o dezvoltare continuă – semn al progresului tehnologic din programul balistic nord-coreean.

Deși nu se știe exact ce tipuri de rachete sunt stocate acolo, experții CSIS consideră că este vorba despre ICBM-uri Hwasong-15 sau Hwasong-18 – ambele cu capacitate nucleară – sau despre un alt model care nu a fost încă dezvăluit publicului.

Baza ar include și lansatoare mobile – vehicule care pot fi deplasate rapid pentru lansări și repoziționări. Potrivit raportului, „în cazul unei crize sau al unui conflict, aceste lansatoare și rachetele atașate vor părăsi baza, se vor întâlni cu unități speciale de transport al focoaselor și vor efectua lansări din locații preselectate.”

Bază camuflată, greu de identificat

Imaginile din satelit arată că baza include numeroase facilități – de la puncte de control și clădiri administrative, până la depozite și locuințe pentru personal. Unele dintre acestea sunt mascate intenționat cu vegetație, pentru a reduce vizibilitatea în imaginile satelitare, fiind mai ușor de detectat doar iarna, când copacii nu mai oferă acoperire.

Această bază face parte dintr-un „centru de greutate” al infrastructurii nucleare nord-coreene – un „brâu de rachete” compus din mai multe locații similare, despre care CSIS a publicat anterior rapoarte separate. Toate acestea contribuie la consolidarea strategiei nucleare a regimului Kim Jong-un și la extinderea capacităților de descurajare și atac strategic.

Un arsenal tot mai periculos

În prezent, Coreea de Nord este estimată a avea între 40 și 50 de focoase nucleare, alături de mijloacele necesare pentru a le livra, inclusiv până pe teritoriul SUA. Retorica liderului nord-coreean a devenit tot mai agresivă în ultimii ani, Kim afirmând deschis că își va extinde arsenalul și amenințând cu distrugerea Coreei de Sud în cazul unei agresiuni.

