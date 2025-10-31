„Hotelul Apocalipsei” din Phenian: între fantomă arhitecturală și cazinou de partid FOTO

„Hotelul Apocalipsei” din Phenian: între fantomă arhitecturală și cazinou de partid FOTO
Hotelul Ryugyong/FOTO:X@iTannu

După aproape patru decenii de așteptare, zvonuri și promisiuni oficiale, autoritățile nord-coreene au redeschis porțile celei mai mari construcții neterminate din lume: hotelul Ryugyong.

Ridicat în inima capitalei Phenian, turnul piramidal de peste 330 de metri domină orizontul orașului. Din orice unghi îl privești, nu pare o clădire — ci o obsesie de beton, scrie The Sun.

În ciuda dimensiunilor și a simbolismului său, hotelul nu a primit niciodată un oaspete.

Patru decenii de promisiuni

Construcția a început în 1987, în plin avânt al propagandei comuniste, cu ambiția de a demonstra „superioritatea socialismului coreean”. Se preconiza că lucrările vor dura doar doi ani.

După prăbușirea Uniunii Sovietice însă, economia Coreei de Nord a intrat în colaps, iar scheletul uriaș de sticlă și ciment a rămas suspendat între vis și ruină.

Lucrările au fost reluate sporadic, pentru ca apoi să fie din nou abandonate. În 2011, fațada exterioară a fost acoperită cu panouri de sticlă, iar pe o latură au fost instalate ecrane LED uriașe, transformând piramida într-un panou de propagandă luminat cu lozinci și simboluri ale Partidului Muncitorilor.

În prezent, regimul Kim Jong Un speră să transforme hotelul într-un cazinou destinat străinilor, mizând pe o sursă rapidă de valută.

Un vis scump, gol pe dinăuntru

Finalizarea interioară a clădirii ar costa, potrivit estimărilor, aproape două miliarde de dolari – echivalentul a 5% din PIB-ul țării.

Simon Cockerell, un ghid britanic care organizează tururi în Coreea de Nord, a declarat pentru CNN că interiorul hotelului este „o mare de ciment expus”. A fost dus până la etajul 99: „Era atât de sus încât totul părea ireal. Ca o navă care plutește deasupra unui oraș înghețat.”

Cazinou pentru străini, propagandă pentru restul

Potrivit unor surse locale, dreptul de a instala și opera cazinoul ar urma să fie acordat unui investitor străin care se angajează să finanțeze lucrările interioare.

Proiectul a fost aprobat de Comitetul Central, după o analiză „profitabilă” inspirată de experiența cazinoului de la hotelul Yanggakdo, singurul loc din Phenian unde cetățenii străini pot juca fără supraveghere directă.

Coreea de Nord are în prezent două cazinouri destinate exclusiv străinilor – unul în capitală și altul în zona economică specială Rason.

Pentru regim, acestea nu sunt locuri de distracție, ci de colectare de valută. Într-o economie izolat-autarhică, un dolar adus de un turist occidental cântărește cât o tonă de ciment.

Iluzii turistice într-un stat închis

Deschiderea hotelului coincide cu o încercare timidă a Phenianului de a relua turismul internațional, o industrie paralizată după pandemia de Covid-19.

Totuși, în ultimele săptămâni, regimul a suspendat brusc toate vizitele turistice din Vest, inclusiv cele planificate în orașul-port Rason.

Operatorii de turism, precum Young Pioneer Tours, au avertizat clienții „să nu rezerve zboruri până la noi clarificări”.

Într-o țară care folosește holograme ideologice pentru a ascunde crăpăturile realității, „Hotelul Apocalipsei” rămâne cel mai vizibil simbol al contradicției: o construcție gigantică fără viață, un proiect turistic într-un stat care abia își tolerează propriii vizitatori.

