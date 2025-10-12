Kim Jong-un pregătește tranziția. Posibila ascensiune a fiicei sale ridică semne de întrebare privind viitorul regimului nord-coreean

Într-un regim în care puterea se transmite din tată în fiu, apariția tot mai frecventă a fiicei liderului nord-coreean în spațiul public alimentează speculațiile privind o posibilă tranziție dinastică anticipată.

Deși liderul nord-coreean Kim Jong-un se află oficial în plină putere, tot mai multe semnale indirecte din propaganda oficială de la Phenian sugerează că regimul pregătește, cu discreție, o succesiune atent controlată. În centrul atenției: fiica sa adolescentă, Kim Ju-ae, prezentată în ultimele luni drept „copilul cel mai iubit” al liderului suprem – un titlu cu profunde conotații simbolice în structura propagandei nord-coreene.

Potrivit unei analize recente publicate de Committee for Human Rights in North Korea (HRNK), această repoziționare vizibilă a lui Kim Ju-ae în viața publică nord-coreeană ar putea fi determinată de starea precară de sănătate a actualului lider. Informații neconfirmate oficial sugerează că Kim Jong-un s-ar confrunta cu probleme cronice de insomnie, consum excesiv de alcool și o dependență severă de nicotină – toate agravate de presiunea perpetuă a menținerii controlului absolut într-un regim ermetic, scrie The Sun.

O tranziție precoce, pentru a evita instabilitatea

Expertul american Michael Madden, cunoscut pentru monitorizarea elitelor de la Phenian, consideră că Kim Jong-un încearcă să evite scenariul unei tranziții grăbite, precum cea pe care el însuși a traversat-o în 2011, când a preluat puterea după moartea tatălui său, Kim Jong-il. Potrivit acestuia, actualul lider nord-coreean pare decis să pregătească din timp o succesiune „ordonată și lipsită de confruntări interne”.

„Kim Jong-un nu dorește ca fiica sa să repete traumele propriei ascensiuni”, afirmă Madden. „Această tranziție timpurie poate fi o strategie pentru a asigura continuitatea regimului fără epurări sângeroase în interiorul elitei conducătoare.”

Un indiciu citat frecvent de analiști este folosirea expresiei „Centrul Partidului” în presa de stat – o formulare rezervată, istoric, liderului suprem sau succesorului său desemnat. Termenul a fost utilizat intens înainte de ascensiunea lui Kim Jong-il în anii ’70 și, mai recent, în 2010, cu puțin timp înainte ca Kim Jong-un să preia puterea.

Detalii subtile, dar încărcate de simbolism

Într-un regim extrem de atent la codurile vizuale și la ierarhiile de imagine, simpla poziționare a lui Kim Ju-ae în fața tatălui său în fotografiile oficiale – un gest banal în alte culturi – este considerată „ieșită din comun” în context nord-coreean. De asemenea, transformările stilistice ale adolescentei, de la rochii deschise la culori tot mai sobre, au fost interpretate ca o încercare de a transmite maturitate și autoritate.

Aparițiile sale alături de Kim Jong-un la evenimente diplomatice, inclusiv o vizită recentă în China și o întâlnire cu ambasadorul Rusiei la Phenian, sunt semnale clare că regimul o pregătește, cel puțin simbolic, pentru un rol de reprezentare.

„Aceste ieșiri rare în afara țării indică faptul că formarea politică a lui Ju-ae a început”, notează raportul HRNK. Deși prea tânără pentru o funcție oficială, este de așteptat ca aceasta să fie implicată în proiecte speciale, așa cum au fost pregătiți și liderii anteriori ai dinastiei Kim.

Kim Jong-Un's 13 year old daughter, Kim Ju-Ae is almost as tall as him. pic.twitter.com/sKQ5YJqVR5 — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) June 20, 2025

Între mitul dinastiei și realitatea biologică

Cu toate acestea, nu toți experții consideră că Ju-ae este succesoarea sigură. Unii politicieni sud-coreeni, precum fostul director al serviciilor de informații Park Jie-won, susțin că regimul ar putea avea în vedere un succesor de sex masculin, posibil un fiu despre care se presupune că ar studia în Occident, la fel cum au făcut-o în trecut și Kim Jong-un sau sora sa, Kim Yo-jong.

„Într-un sistem precum cel nord-coreean, dominat de o structură patriarhală de inspirație feudală, nu există precedent pentru o conducătoare femeie”, a declarat Park pentru postul de radio YTN. „Aparițiile publice ale fiicei pot fi o strategie de diversiune, în timp ce adevăratul moștenitor este ținut departe de ochii publicului.”

Această teorie este susținută și de faptul că Ju-ae a lipsit de la evenimente majore precum paradele militare sau banchetele oficiale – contexte în care, istoric, moștenitorii reali își făceau debutul.

O posibilă conducere bicefală?

Un alt scenariu plauzibil este cel al unei perioade de conducere „în tandem”, inspirată din precedentul stabilit de Kim Il-sung și fiul său în anii ’80. Această formulă ar permite transferul treptat al autorității și ar asigura stabilitatea internă într-un moment delicat pentru regim – aflat sub presiunea sancțiunilor internaționale, a izolării tehnologice și a rivalității strategice cu SUA, Coreea de Sud și Japonia.

„Kim Jong-un ar putea opta pentru o retragere parțială, rămânând lider simbolic, în timp ce fiica sa își construiește legitimitatea politică din umbră”, explică Madden.

În orice variantă, însă, este evident că procesul de succesiune a fost declanșat – iar acest detaliu, aparent izolat, are implicații majore pentru echilibrul de securitate în Asia de Est. Într-un regim unde moștenirea puterii se confundă cu ideologia statului, fiecare gest, cuvânt și apariție publică este o piesă dintr-un puzzle cu miză globală.

