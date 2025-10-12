Kim Jong-un pregătește tranziția. Posibila ascensiune a fiicei sale ridică semne de întrebare privind viitorul regimului nord-coreean

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 23:51
Kim Jong-un și fiica sa Kim Ju-ae/FOTO:X/@umuttgunerr

Într-un regim în care puterea se transmite din tată în fiu, apariția tot mai frecventă a fiicei liderului nord-coreean în spațiul public alimentează speculațiile privind o posibilă tranziție dinastică anticipată.

Deși liderul nord-coreean Kim Jong-un se află oficial în plină putere, tot mai multe semnale indirecte din propaganda oficială de la Phenian sugerează că regimul pregătește, cu discreție, o succesiune atent controlată. În centrul atenției: fiica sa adolescentă, Kim Ju-ae, prezentată în ultimele luni drept „copilul cel mai iubit” al liderului suprem – un titlu cu profunde conotații simbolice în structura propagandei nord-coreene.

Potrivit unei analize recente publicate de Committee for Human Rights in North Korea (HRNK), această repoziționare vizibilă a lui Kim Ju-ae în viața publică nord-coreeană ar putea fi determinată de starea precară de sănătate a actualului lider. Informații neconfirmate oficial sugerează că Kim Jong-un s-ar confrunta cu probleme cronice de insomnie, consum excesiv de alcool și o dependență severă de nicotină – toate agravate de presiunea perpetuă a menținerii controlului absolut într-un regim ermetic, scrie The Sun.

O tranziție precoce, pentru a evita instabilitatea

Expertul american Michael Madden, cunoscut pentru monitorizarea elitelor de la Phenian, consideră că Kim Jong-un încearcă să evite scenariul unei tranziții grăbite, precum cea pe care el însuși a traversat-o în 2011, când a preluat puterea după moartea tatălui său, Kim Jong-il. Potrivit acestuia, actualul lider nord-coreean pare decis să pregătească din timp o succesiune „ordonată și lipsită de confruntări interne”.

„Kim Jong-un nu dorește ca fiica sa să repete traumele propriei ascensiuni”, afirmă Madden. „Această tranziție timpurie poate fi o strategie pentru a asigura continuitatea regimului fără epurări sângeroase în interiorul elitei conducătoare.”

Un indiciu citat frecvent de analiști este folosirea expresiei „Centrul Partidului” în presa de stat – o formulare rezervată, istoric, liderului suprem sau succesorului său desemnat. Termenul a fost utilizat intens înainte de ascensiunea lui Kim Jong-il în anii ’70 și, mai recent, în 2010, cu puțin timp înainte ca Kim Jong-un să preia puterea.

Detalii subtile, dar încărcate de simbolism

Într-un regim extrem de atent la codurile vizuale și la ierarhiile de imagine, simpla poziționare a lui Kim Ju-ae în fața tatălui său în fotografiile oficiale – un gest banal în alte culturi – este considerată „ieșită din comun” în context nord-coreean. De asemenea, transformările stilistice ale adolescentei, de la rochii deschise la culori tot mai sobre, au fost interpretate ca o încercare de a transmite maturitate și autoritate.

Aparițiile sale alături de Kim Jong-un la evenimente diplomatice, inclusiv o vizită recentă în China și o întâlnire cu ambasadorul Rusiei la Phenian, sunt semnale clare că regimul o pregătește, cel puțin simbolic, pentru un rol de reprezentare.

„Aceste ieșiri rare în afara țării indică faptul că formarea politică a lui Ju-ae a început”, notează raportul HRNK. Deși prea tânără pentru o funcție oficială, este de așteptat ca aceasta să fie implicată în proiecte speciale, așa cum au fost pregătiți și liderii anteriori ai dinastiei Kim.

Între mitul dinastiei și realitatea biologică

Cu toate acestea, nu toți experții consideră că Ju-ae este succesoarea sigură. Unii politicieni sud-coreeni, precum fostul director al serviciilor de informații Park Jie-won, susțin că regimul ar putea avea în vedere un succesor de sex masculin, posibil un fiu despre care se presupune că ar studia în Occident, la fel cum au făcut-o în trecut și Kim Jong-un sau sora sa, Kim Yo-jong.

„Într-un sistem precum cel nord-coreean, dominat de o structură patriarhală de inspirație feudală, nu există precedent pentru o conducătoare femeie”, a declarat Park pentru postul de radio YTN. „Aparițiile publice ale fiicei pot fi o strategie de diversiune, în timp ce adevăratul moștenitor este ținut departe de ochii publicului.”

Această teorie este susținută și de faptul că Ju-ae a lipsit de la evenimente majore precum paradele militare sau banchetele oficiale – contexte în care, istoric, moștenitorii reali își făceau debutul.

O posibilă conducere bicefală?

Un alt scenariu plauzibil este cel al unei perioade de conducere „în tandem”, inspirată din precedentul stabilit de Kim Il-sung și fiul său în anii ’80. Această formulă ar permite transferul treptat al autorității și ar asigura stabilitatea internă într-un moment delicat pentru regim – aflat sub presiunea sancțiunilor internaționale, a izolării tehnologice și a rivalității strategice cu SUA, Coreea de Sud și Japonia.

„Kim Jong-un ar putea opta pentru o retragere parțială, rămânând lider simbolic, în timp ce fiica sa își construiește legitimitatea politică din umbră”, explică Madden.

În orice variantă, însă, este evident că procesul de succesiune a fost declanșat – iar acest detaliu, aparent izolat, are implicații majore pentru echilibrul de securitate în Asia de Est. Într-un regim unde moștenirea puterii se confundă cu ideologia statului, fiecare gest, cuvânt și apariție publică este o piesă dintr-un puzzle cu miză globală.

