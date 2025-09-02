Secretele trenului blindat al liderului nord-coreean Kim Jong-un. A traversat China cu „Fortăreața mobilă” pentru un summit istoric cu Putin și Xi Jinping

Autor: Veronica Andrei
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 19:36
Secretele trenului blindat al liderului nord-coreean Kim Jong-un. A traversat China cu „Fortăreața mobilă” pentru un summit istoric cu Putin și Xi Jinping
Kim Jong un la sosirea în Beijing/FOTO:X/@mayankcdp

Într-o rară ieșire din izolaționismul nord-coreean, Kim Jong-un a sosit la Beijing, marți, 2 septembrie, după o călătorie de aproape 20 de ore la bordul celebrului său tren blindat, pentru o întâlnire cu liderii Rusiei și Chinei.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a traversat granița cu China în trenul său personal, un convoi cu 21 de vagoane, puternic blindate, într-un context geopolitic marcat de o tot mai strânsă apropiere între cele trei regimuri autoritare – Coreea de Nord, Rusia și China.

Potrivit agenției sud-coreene Yonhap, trenul supranumit „Taeyangho” – sau „Fortăreața mobilă” – a intrat în China marți dimineață, escortat de o amplă desfășurare de forțe de securitate. Este pentru prima dată când Kim participă la un summit în această formulă trilaterală cu Vladimir Putin și Xi Jinping, într-un moment de consolidare simbolică a unei axe de putere ce provoacă tot mai des ordinea internațională liberală.

Trenul, simbol al puterii ereditare

Tradiția călătoriilor feroviare în familia Kim datează încă din perioada lui Kim Il-sung, bunicul actualului lider. Prefera trenul în detrimentul zborurilor, alegere urmată și de Kim Jong-il, care suferea de o frică accentuată de avion. Kim Jong-un a preluat acest obicei, dar i-a adăugat propriile accente, printre care un lux opulent și o logistică impresionantă.

Componența trenului rămâne învăluită în mister, dar surse sud-coreene și imagini publice sugerează o structură internă complexă, cu saloane de primire, camere de lucru, dormitoare, săli de conferință și chiar un restaurant de lux. Ferestrele sunt opace, iar întreaga garnitură este complet blindată, ceea ce limitează viteza de deplasare la aproximativ 60 km/h.

Mit și realitate: dincolo de fast

Numeroase relatări neconfirmate vorbesc despre prezența unor „însoțitoare de tren” selectate cu mare grijă, parte din ceea ce presa internațională a denumit, nu fără senzaționalism, „Brigada Plăcerii” – o relicvă a epocii Kim Jong-il. Alte surse, mai greu verificabile, susțin că liderul ar transporta chiar și o toaletă personală, ca măsură de securitate biologică, pentru a evita ca serviciile străine să poată colecta probe biologice.

Iată o listă cu toate caracteristicile raportate ale trenului preferat al lui Kim Jong-un

-Nume - Taeyangho („fortăreață mobilă”)

-Viteza maximă - 37 mph

-Vagoane - 21

-Echipaj - peste 100

-Pasageri - peste 100

-Prima punere în funcțiune - anii 1950

Ce facilități se află la bord

-Restaurant de lux

-Săli de conferințe

-Sala de audiențe

-Săli TV

-Zeci de dormitoare

Dotări speciale:

-blindaj antiglonț

-Geamuri fumurii

-Spațiu pentru toaletă portabilă

-Pardoseală rezistentă la explozii

La plecare, Kim a fost fotografiat în fața trenului, înconjurat de consilieri de rang înalt, printre care se numără și ministra de externe Choe Son-hui. Imaginile difuzate de media nord-coreeană îl arată într-un birou decorat auster, cu steagul țării în fundal, un laptop, mai multe telefoane fixe și... un flacon de dezinfectant.

O întâlnire simbolică în vremuri tensionate

Liderul de la Phenian urmează să participe, alături de Vladimir Putin și Xi Jinping, la o ceremonie militară organizată de China pentru a marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Prezența simultană a celor trei lideri reprezintă un gest cu semnificație strategică, într-un moment în care fiecare dintre ei se află într-un conflict deschis sau latent cu Occidentul.

Deși nu a fost confirmată oficial organizarea unei întâlniri trilaterale formale, este de așteptat ca liderii să se salute și să discute în marja evenimentelor.

Kim Jong-un pare astfel să-și continue politica de consolidare a axei Beijing-Moscova-Phenian, într-un gest de provocare calculată față de Washington, Tokyo și Seul. Călătoria cu trenul blindat, simbol al regimului ermetic și controlat pe care îl conduce, rămâne o piesă de rezistență în arsenalul său de imagine și intimidare.

