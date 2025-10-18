Rețeaua de gulaguri secrete ale lui Kim Jong-un unde zeci de mii de oameni sunt încarcerați. „Mai rău decât în lagărele naziste”

Un nou raport detaliază existența unui sistem extins de lagăre de prizonieri politici în Coreea de Nord, unde aproximativ 65.000 de persoane ar fi supuse la muncă forțată, tortură, foamete și execuții.

Organizațiile pentru drepturile omului spun că regimul condus de Kim Jong-un continuă să opereze patru mari complexe de detenție – cunoscute sub numele de kwanliso – răspândite în zonele muntoase ale țării, în ciuda negărilor oficiale de la Phenian, scrie The Sun.

Potrivit unui raport publicat de Institutul Coreean pentru Unificare Națională (KINU), aproximativ 53.000–65.000 de prizonieri se află în prezent în lagărele numerotate 14, 16, 18 și 25. Acolo sunt trimise persoane acuzate de „crime” minore, precum ascultarea de programe sud-coreene, exprimarea unor opinii critice la adresa conducerii sau practicarea religiei.

Relatări ale unor foști deținuți și imagini din satelit confirmă existența acestor facilități. Într-un raport al ONU se afirmă că „fotografiile din satelit și numeroasele mărturii concordante ale foștilor deținuți au stabilit, dincolo de orice îndoială, existența acestor lagăre și a practicilor abuzive din interiorul lor”.

Muncă forțată și detenție pe viață

În interiorul acestor centre, disidenții, familiile lor și chiar copiii pot fi condamnați la muncă forțată pe viață. Lagărul 14, construit în 1965 la Kaechon, s-a extins după epurarea din 2013 a unchiului liderului nord-coreean, Jang Song-thaek.

Lagărul 16, situat în apropierea centrului nuclear Punggye-ri, ar fi utilizat pentru munca forțată în sprijinul programului de înarmare. Lagărul 25, din Chongjin, găzduiește aproximativ 5.800 de deținuți și s-a dublat ca dimensiune în ultimii ani, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, care au identificat din satelit garduri electrice, șiruri de posturi de pază și chiar crematorii.

„Analiza noastră sugerează că utilizarea muncii forțate a fost menținută – dacă nu chiar intensificată – sub conducerea lui Kim Jong-un”, a declarat organizația Human Rights in North Korea (HRNK).

Scăderea estimărilor privind numărul total de prizonieri față de 2013 (când se vorbea de 80.000–120.000) nu indică o îmbunătățire a situației. Unul dintre cele mai cunoscute centre, Lagărul 15 – Yodok – ar fi fost închis, iar deținuții săi executați, transferați sau lăsați să moară din cauza condițiilor de muncă.

Lagărul 16, „locul din care nimeni nu se întoarce”

Lagărul 16, una dintre cele mai izolate și temute facilități, se întinde pe o suprafață de peste 500 km², înconjurată de zeci de kilometri de posturi de pază și turnuri cu mitraliere. Niciun caz confirmat de evadare nu este cunoscut.

Până la 20.000 de persoane – inclusiv foști oficiali acuzați de lipsă de loialitate – ar fi închise acolo. Supraviețuitori descriu zile de muncă de până la 20 de ore în mine sau pe plantații, urmate de „ședințe de autodenunțare ideologică”, în care prizonierii erau forțați să se critice și să se agreseze reciproc.

Relatările includ execuții publice, celule de pedeapsă de un metru pătrat, abuzuri sexuale și dispariții forțate. Potrivit unui fost gardian, femeile abuzate de oficiali erau ulterior executate „pentru a nu se afla nimic despre incident”.

O istorie documentată prin mărturii

Mărturiile foștilor deținuți, precum cea a lui Kim Kwang-il, care a petrecut trei ani într-un lagăr pentru contrabandă cu semințe de pin, oferă rare priviri în interiorul acestui sistem opac. Desenele sale, trimise ONU, ilustrează pozițiile de tortură și tratamentele degradante la care erau supuși prizonierii.

„Eram obligați să stăm în poziții imposibile, până când transpirația umplea un pahar pus dedesubt”, a povestit el.

Aceste relatări au stat la baza apelurilor ONU pentru ca liderul nord-coreean Kim Jong-un să fie cercetat pentru crime împotriva umanității la Curtea Penală Internațională – o propunere blocată în mod repetat de China și Rusia în Consiliul de Securitate.

„Mai rău decât în lagărele naziste”

Thomas Buergenthal, supraviețuitor al lagărului de la Auschwitz, a declarat că „situația din lagărele nord-coreene este la fel de cumplită, poate chiar mai rea, decât cea pe care am trăit-o în copilărie”.

Investigațiile Națiunilor Unite au acuzat regimul de la Phenian de crime sistematice: omor, sclavie, tortură, viol, avorturi forțate, înfometare și exterminare pe scară largă.

Fosta Înaltă Comisară ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a afirmat că „nu există o situație comparabilă nicăieri în lume, nici în trecut, nici în prezent. Este o atrocitate la cel mai înalt nivel.”

Povești ale supraviețuirii

Ji Hyun Park, o femeie nord-coreeană care a reușit să fugă de două ori, a povestit că a fost capturată, deportată, torturată și obligată la muncă grea timp de zece ani, înainte de a ajunge în siguranță în Marea Britanie.

„În Coreea de Nord, oamenii sunt tratați ca niște animale. Cei care critică regimul sau încalcă regulile sunt trimiși în lagăre politice”, a spus ea.

