Ce ascunde stațiunea de lux a lui Kim Jong-un. Turism de fațadă, muncă silnică în spate

Stațiunea Wonsan-Kalma, un proiect emblematic al liderului nord-coreean Kim Jong-un, este prezentată de autoritățile de la Phenian ca fiind piatra de temelie a unei industrii turistice în plină dezvoltare. Însă dincolo de imaginea oficială a unei „perle turistice” la malul Mării Japoniei, apar tot mai multe mărturii care descriu un tablou mult mai sumbru, scrie The Sun.

Proiectul, inspirat – potrivit presei sud-coreene – de o vizită de documentare pe Costa Blanca în Spania, a fost lansat cu ambiții mari în 2017. Regimul și-a propus să construiască un complex de hoteluri moderne care să atragă turiști străini, în special din Rusia. Însă, în realitate, dezvoltarea stațiunii s-a bazat pe munca forțată, inclusiv a minorilor, și pe încălcări grave ale drepturilor omului.

Tinerii, forța de muncă principală

Construcția complexului turistic a început cu implicarea unor așa-numite „brigăzi de șoc” – echipe de muncitori formate în principal din elevi și studenți, mobilizați în condiții extrem de dificile. Potrivit unor surse citate de publicația Daily NK, aceștia erau forțați să muncească până la 21 de ore pe zi în timpul iernii, cu doar câteva ore de somn.

Deși autoritățile nord-coreene susțin că participarea în aceste brigăzi este voluntară, Organizația Națiunilor Unite a documentat faptul că presiunile exercitate asupra tinerilor – inclusiv amenințarea cu detenția în lagăre de muncă – contrazic acest caracter „benevol”.

Ads

Remunerația era minimă – echivalentul a două pachete de țigări pe lună – iar alimentația precară: supă de alge, ridichi murate și orez amestecat cu porumb. Malnutriția era frecventă, iar condițiile sanitare, aproape inexistente.

🇰🇵 Tudo a postos para dar início o maior empreendimento turístico da Coreia do Norte, no dia 1 de julho. O Wonsan-Kalma Resort estende-se ao longo de quatro quilómetros de costa e tem capacidade para acomodar até 20.000 visitantes. Dentro do complexo, há hotéis de luxo, vilas… pic.twitter.com/dc1zSnlDbH — geopol•pt (@GeopolPt) June 29, 2025

Abuzuri asupra femeilor

Femeile care făceau parte din aceste echipe erau, potrivit unui raport ONU, vulnerabile la hărțuire și agresiuni sexuale. Un martor citat de organizație a vorbit despre numeroase cazuri de abuz comise de liderii brigăzilor, fără ca aceștia să fie trași la răspundere.

Ads

Expertul în afaceri nord-coreene Michael Madden, membru al Stimson Center din Washington, a descris eforturile fizice extenuante la care erau supuși muncitorii: de la săpături și montaj, până la transportul materialelor de construcție. În lipsa proviziilor suficiente, unii dintre acești muncitori au recurs la furt pentru a supraviețui.

Stațiunea, în ruină înainte de inaugurare

După depășirea mai multor termene de finalizare, complexul Wonsan-Kalma a fost abandonat temporar în 2020, pe fondul izbucnirii pandemiei COVID-19. În acea perioadă, persoane fără adăpost, cunoscute sub numele de kkotjebi, s-au instalat în clădirile nefinalizate. Martori au relatat pentru Daily NK că hotelurile au devenit practic imposibil de folosit, din cauza deșeurilor umane și a incendiilor ilegale.

Tot în 2019, conducerea proiectului a fost demisă din funcție, dar soarta celor implicați rămâne incertă. Potrivit lui Michael Madden, în cel mai bun caz, aceștia ar fi fost trimiși în reeducare ideologică și muncă manuală. În cazuri de corupție, pedeapsa ar fi putut include chiar și detenția pe termen lung sau execuția.

Ads

Turismul străin – o sursă de valută și armament

În prezent, stațiunea este deschisă pentru turiști, în special din Rusia. Cu toate acestea, experți în drepturile omului avertizează că veniturile obținute din turism sunt redirecționate către susținerea regimului și a programelor militare.

„Banii obținuți din turism ajung în buzunarele elitei politice și sunt utilizați pentru dezvoltarea armelor nucleare și a rachetelor balistice”, a declarat Greg Scarlatoiu, directorul Comitetului pentru Drepturile Omului în Coreea de Nord.

Wonsan nu este singura investiție în turism. Regimul de la Phenian a dezvoltat și alte proiecte, precum stațiunea de schi Masikryong și complexul balnear Yangdok. Toate aceste inițiative urmăresc atragerea de valută străină într-o economie tot mai izolată de sancțiunile internaționale.

Ads