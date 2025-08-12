Cine ar putea fi următorul lider al Coreei de Nord, un stat profund patriarhal și puternic militarizat

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong-un, Kim Ju-ae, ar putea fi pregătită, treptat, pentru a prelua într-o zi conducerea regimului.

Kim Ju-ae a fost prezentată publicului pentru prima dată în noiembrie 2022, într-un context simbolic: ținându-și tatăl de mână, în fața unei rachete balistice intercontinentale. De atunci, presa de stat nord-coreeană i-a oferit un loc tot mai proeminent în preajma liderului suprem. Recent, ea a fost descrisă drept „marea călăuză” – o formulare care, potrivit experților, ar putea indica faptul că este pregătită pentru un rol de succesiune.

Deși nu deține nicio funcție oficială cunoscută și nu a rostit nicio declarație publică, Kim Ju-ae este frecvent menționată în presa oficială drept „fiica mult iubită” sau „respectată” a liderului. Numele ei complet nu este confirmat oficial de autoritățile nord-coreene.

Totuși, analiștii și serviciile de informații din Coreea de Sud o consideră cea mai probabilă succesoare a tatălui ei. Se crede că are în jur de 12 ani. Aparițiile sale publice, din ce în ce mai frecvente în ultimii trei ani, sugerează o tranziție atent regizată: de la o prezență timidă în apropierea liderului, la o figură sigură pe sine, care împarte centrul scenei.

🇰🇵 Kim’s Heir in the Making Behind closed doors, Kim Jong Un is quietly grooming his daughter Kim Ju Ae for the throne and the signs are impossible to miss. She’s next in line.#NorthKorea #KimJongUn pic.twitter.com/GvBJn5jQsK — Rizwan Shah (@rizwan_media) August 2, 2025

Ads

O nouă prezență în cercul puterii

Kim Ju-ae participă la evenimente interne și, ocazional, la recepții diplomatice alături de tatăl ei. Însă cele mai relevante apariții sunt cele din context militar – domeniul în care Kim Jong-un și-a consolidat autoritatea imediat după moartea tatălui său.

Potrivit experților, în cadrul unei parade militare din 2023, un general de rang înalt a fost surprins îngenunchind în fața tinerei Kim – un gest de loialitate care fusese, până atunci, rezervat doar liderului nord-coreean.

O moștenitoare necesară

Serviciile de informații sud-coreene consideră că liderul nord-coreean ar avea cel puțin doi copii, posibil chiar trei. Cu toate acestea, doar Kim Ju-ae a apărut în public. Dacă este desemnată drept succesoare oficială, ar putea deveni prima femeie care conduce un stat profund patriarhal și puternic militarizat, aflat în posesia armelor nucleare.

Kim Jong-un are 41 de ani, însă o pregătire timpurie pentru succesiune ar fi justificată. Istoricul familial include probleme cardiace, iar potrivit oficialilor sud-coreeni, liderul nord-coreean are aproximativ 1,70 m înălțime și o greutate estimată la peste 140 kg. Se crede că are obiceiuri nesănătoase, precum fumatul excesiv, mesele copioase și obiceiul de a naviga online până în zori, inclusiv pe site-uri dedicate armamentului.

Deocamdată, este neclar dacă planurile pentru succesiune sunt ferme sau doar o formă de consolidare a dinastiei. Însă mesajele transmise prin aparițiile publice ale lui Kim Ju-ae sunt atent controlate și sugerează o posibilă continuare a liniei familiei Kim în fruntea unuia dintre cele mai izolate regimuri din lume.

Ads