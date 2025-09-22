Turism și propagandă. Influenceri occidentali promovează o imagine idealizată a Coreei de Nord, în timp ce rapoartele ONU semnalează represiunea și foaetea severă

21 Septembrie 2025
Stațiunea nord-coreană de lux Wonsan-Kalma /FOTO:@GeopolPt

Zoe Stephens, ghid turistic britanic în vârstă de 31 de ani, cu peste 67.000 de urmăritori pe Instagram, afirmă că încearcă să arate „o altă față” a Coreei de Nord – dincolo de arme nucleare, poliția secretă și foamete. „Nu sunt spion”, repetă ea frecvent celor care o acuză că răspândește propagandă pro-regim.

Pe contul său, „Zoe Discovers”, apar imagini cu localnici zâmbitori, dansuri tradiționale sau alergări pe străzile Phenianului în cadrul maratonului internațional. Ea susține că scopul său este de a „reumaniza” narațiunea despre Coreea de Nord, și nu de a susține regimul lui Kim Jong Un.

Însă creșterea conținutului pozitiv despre statul izolat coincide cu un raport recent al ONU care descrie Coreea de Nord drept țara cu cel mai ridicat nivel de represiune din lume. Documentul subliniază intensificarea supravegherii populației, pedepse mai dure și chiar introducerea pedepsei capitale pentru vizionarea sau distribuirea de producții media străine, scrie Daily Mail.

Influenceri și imagini controlate

Stephens nu este singura care promovează o astfel de perspectivă. Tot mai mulți creatori de conținut de pe Instagram, YouTube și TikTok încearcă să conteste imaginea negativă a „regatului pustnic”. În aprilie, maratonul de la Phenian a atras aproximativ 200 de străini, inclusiv influenceri care au relatat despre „ospitalitatea” localnicilor și despre un oraș „curat și liniștit”.

Un YouTuber cu milioane de abonați a descris atmosfera drept „surprinzător de pașnică”, în timp ce un altul a relatat că nord-coreenii „duc o viață normală” și „par fericiți”. O tânără creatoare de conținut pe TikTok a prezentat mesele copioase servite în Phenian, contrazicând percepția despre foamete, deși statisticile ONU arată că aproape jumătate din populație a suferit de malnutriție între 2020 și 2022.

Voci critice și experiența dezertorilor

Pentru foștii refugiați nord-coreeni, aceste imagini reprezintă exact mecanismul de propagandă al regimului. Charles Ryu Woo, care a fugit din țară după ce a supraviețuit foametei și detenției într-un lagăr politic, afirmă că evenimentele precum maratonul sunt atent regizate. „Aceste spectacole sunt planificate cu ani înainte pentru a demonstra unitatea și fericirea cetățenilor”, spune el.

Ryu atrage atenția că realitatea majorității nord-coreenilor este una a foametei, lipsei de electricitate și a restricțiilor severe asupra libertății de circulație. În opinia sa, influencerii nu realizează că tot ce văd este un decor, în timp ce accesul la internet, apă curentă sau locuințe decente rămâne un lux inaccesibil pentru cei mai mulți cetățeni.

Turism și propagandă

Coreea de Nord, care a redeschis pentru scurt timp granițele către turiști în 2025, încearcă să își relanseze imaginea ca destinație turistică de lux. Noul complex Wonsan Kalma, construit pe litoral, dispune de zeci de hoteluri și centre comerciale, dar până acum a primit doar vizitatori ruși.

Ghidurile turistice sunt instruite să evite termeni occidentali precum „hamburger” sau „karaoke” și să folosească alternative aprobate de stat – un detaliu care ilustrează persistența controlului ideologic chiar și în zonele destinate turiștilor.

O imagine incompletă

Stephens și alți influenceri insistă că nu promovează propaganda, ci oferă o „imagine mai completă” a țării. Totuși, criticii avertizează că prezentările lor selectiv pozitive riscă să minimalizeze realitatea execuțiilor publice, a muncii forțate și a lipsei libertăților fundamentale.

Pentru dezertori ca Ryu, problema este clară: „Influencerii nu înțeleg că nu vizitează Coreea de Nord reală. Ei vizitează vitrina construită pentru străini. Iar asta riscă să transforme suferința a milioane de oameni într-un fundal invizibil pentru vloguri optimiste.”

