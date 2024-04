Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre Marea Japoniei FOTO

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre Marea Japoniei, în largul coastei de est a Coreei de Sud, a anunţat luni, 22 aprilie, armata sud-coreeană, relatează Reuters, AFP şi DPA.

Proiectilul pare să fi căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

„Coreea de Nord a lansat o rachetă în Marea de Est” numită şi Marea Japoniei, a anunţat statul major interarme din Coreea de Sud, după ce Ministerul Apărării din Japonia a semnalat un „tir probabil cu rachetă balistică” efectuat de Phenian.

