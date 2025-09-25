Coreea de Nord dispune de până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, anunță ministrul sud-coreean. „Suficientă pentru a face un număr enorm de arme nucleare”

Coreea de Nord deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit și a încercat în ultimii ani să-și dezvolte în mod spectaculos capacitățile în domeniul armamentului nuclear, dezvăluie joi, 25 septembrie, ministrul sud-coreean al Unificării Chung Dong-young, relatează AFP.

Chung Dong-young a dezvăluit această evaluare într-o conferință de presă, citând estimări făcute publice de către experți.

”Agențiile de informații estimează că stocurile de uraniu puternic îmbogățit de către Phenian au ajuns până la 2.000 de kilograme”, a declarat el.

Uraniul este îmbogățit „la peste 90%”, a precizat el.

O astfel de cantitate este ”suficientă pentru a face un număr enorm de arme nucleare”, trage el un semnal de alarmă.

Uraniul slab îmbogățit - între 3 și 5% - servește la alimentarea centralelor nucleare civile în vederea producerii electricității.

Atunci când este îmbogățit la un nivel foarte mare (90%) este vorba despre ”uraniu de calitate militară”, care poate fi folosit la fabricarea ”bombei A”, cum este denumită bomba atomică.

Este nevoie, însă, de o masă critică, în vederea declanșării unei reacții în lanț care să provoace o explozie.

Potrivit definiției Agenției Internaționale a Energiei Atomice (AIEA), este nevoie de 42 de kilograme de uraniu îmbogățit.

Phenianul ar dispune, astfel, de un stoc care îi permite în mod teoretic să producă aproximativ 50 de bombe atomice.

Pentru a face o comparație, Iranul dispunea înaintea Războiului de 12 Zile (13-24 iunie) cu Israelul de un stoc estimat la 400 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, la nivelul de 60%, a cărui soartă rămâne necunoscută de la atacuri.

”În acest moment, centrifugele de uraniu ale Coreei de Nord funcționează în patru instalații”, a tras un semnal de alarmă ministrul sud-coreean în fața presei.

”Oprirea dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este urgentă”, a cerut Chung Dong-young.

El consideră că singura soluție este un summit între Phenian și Washington și deplânge ineficiența sancțiunilor internaționale.

Kim Jong Un, deschis unor negocieri cu SUA

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a subliniat săptămâna aceasta că este deschis unor discuții cu Statele Unite - cu condiția să-și păstreze arsenalul nuclear.

Se știe de mult timp că Coreea de Nord deține o cantitate ”semnificativă” de uraniu puternic îmbogățit, un material indispensabil în producerea focoaselor nucleare, potrivit Ministerului sud-coreean al Apărării.

Coreea de Nord a efectuat primul test nuclear în 2006 și este vizată de o serie de sancțiuni ONU din cauza programului său nuclear.

Ea nu și-a divulgat niciodată în mod public detaliile instalației de îmbogățirea uraniului, până în septembrie.

Phenianul exploatează mai multe instalații de îmbogățirea uraniului, potrivit Serviciului Național sud-coreean de Informații (NIS), în instalația nucleară Yongbyon, pe care Phenianul a pretins că a desființat-o în urma unor negocieri, dar pe care a reactivat-o în 2021.

