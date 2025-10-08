Bani pentru arme nucleare. Hackerii lui Kim Jong-un au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede doar în 2025

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 22:51
Bani pentru arme nucleare. Hackerii lui Kim Jong-un au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede doar în 2025
Hackeri din Coreea de Nord FOTO X/@noomresahc

Cu trei luni rămase până la finalul anului, 2025 se conturează deja drept anul cu cele mai grave atacuri cibernetice lansate de hackeri afiliați regimului de la Phenian. Potrivit companiei de analiză blockchain Elliptic, citată de TechCrunch, grupările nord-coreene au furat criptomonede în valoare de peste 2 miliarde de dolari, în urma a peste 30 de atacuri cibernetice.

Este un nou record anual, care îl depășește semnificativ pe cel stabilit în 2022, când atacatorii sponsorizați de statul nord-coreean au sustras 1,35 miliarde de dolari din portofelele digitale ale platformelor de criptomonede și investitorilor individuali.

Dacă în anii anteriori ținta principală o reprezentau bursele și platformele de tranzacționare, în 2025 s-a observat o schimbare de tactică: hackerii au început să vizeze tot mai frecvent deținători individuali de active digitale semnificative, folosind metode de inginerie socială. Mai precis, victimele sunt manipulate psihologic pentru a-și divulga singure datele de acces, semn că accentul s-a mutat de la exploatarea vulnerabilităților tehnice către slăbiciunile umane.

„Este o dovadă că regimul nord-coreean investește în capabilități cibernetice tot mai sofisticate și adaptabile”, remarcă experții citați de Elliptic.

Cea mai gravă lovitură de până acum a fost dată în prima parte a acestui an: furtul a 1,4 miliarde de dolari din portofelele bursei Bybit. Atacul a fost atribuit, potrivit anchetei FBI și a unor cercetători independenți, unor entități legate de Biroul General de Recunoaștere al Coreei de Nord – structura care coordonează majoritatea operațiunilor de hacking ale țării.

Nu este un caz izolat. Printre victimele notorii ale anilor anteriori se numără:

-jocul blockchain Axie Infinity – 625 milioane $ furați (2022),

-start-up-ul Harmony – 100 milioane $ (2022),

-bursa WazirX – 235 milioane $ (2024).

Bani pentru bomba nucleară

Națiunile Unite avertizează că banii furați prin aceste atacuri ajung direct în visteria regimului lui Kim Jong-un, fiind folosiți pentru finanțarea programului nuclear și balistic al Phenianului – un subiect de îngrijorare constantă pentru comunitatea internațională.

De la prima apariție a acestor atacuri, în 2017, hackerii afiliați Coreei de Nord ar fi sustras cel puțin 6 miliarde de dolari în active digitale, estimează Elliptic. Suma reală ar putea fi însă mult mai mare, având în vedere că numeroase incidente nu au fost niciodată făcute publice sau nu au fost corect atribuite.

Atacurile cibernetice lansate de Coreea de Nord rămân, potrivit experților în securitate digitală, una dintre cele mai eficiente și periculoase forme de finanțare clandestină a unui regim izolat, sancționat internațional, dar care continuă să-și dezvolte arsenalul nuclear într-un climat global tot mai tensionat.

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

