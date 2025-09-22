Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un anunţă o „armă secretă” şi rupe orice punte cu Seulul

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 22:28
Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un anunţă o „armă secretă” şi rupe orice punte cu Seulul
Kim Jong-un se laudă cu armele sale FOTO X/@DD_Geopolitics

Regimul nord-coreean revendică o nouă etapă în cursa sa militară. Liderul suprem de la Phenian, Kim Jong-un, a anunțat în cadrul celei de-a 13-a sesiuni a Adunării Populare Supreme că țara sa deține o „nouă armă secretă” – un anunț învăluit în ambiguitate, dar livrat cu siguranța teatrală care a devenit marca personală a dictatorului.

Potrivit agenției de presă de stat KCNA, Kim a făcut referire la „progrese substanțiale” în dezvoltarea distrugătoarelor navale și la consolidarea „puterii maritime” a Coreei de Nord – o ambiție rar invocată până acum în discursul oficial. „Ne-am întărit forțele nucleare și am crescut eficiența armelor convenționale”, a declarat liderul nord-coreean, înainte de a adăuga, cu o solemnitate aproape ritualică: „Am obținut o nouă armă secretă și am înregistrat numeroase progrese științifice în domeniul apărării, care vor contribui decisiv la dezvoltarea radicală a capacităților noastre militare.”

În același discurs, Kim a recurs la un registru familiar. A invocat „hegemonia în colaps a Statelor Unite” și „tendințele agresive ale statelor imperialiste”, fără a le numi. Pe Donald Trump, însă, l-a menționat separat, evocând „amintiri călduroase”, o formulare care, în contextul retoricii belicoase, pare menită să reamintească subtil diplomația atipică a fostului președinte american.

Mult mai tranșant s-a arătat în privința vecinilor din Sud. Kim Jong-un a exclus categoric orice relansare a dialogului inter-coreean: „Coreea de Nord nu va mai sta niciodată la aceeași masă cu Coreea de Sud. Nu vom mai face nimic împreună. Nu mă voi mai ocupa de așa ceva – o spun clar și fără echivoc”.

Afirmația vine pe fundalul tensiunilor crescânde dintre Seul și Phenian, alimentate de lansările repetate de rachete nord-coreene, dar și de apropierea militară tot mai vizibilă dintre Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia.

Presa internațională a relatat deja că regimul nord-coreean pregătește o amplă paradă militară în luna octombrie – un eveniment cu miză propagandistică ridicată, în care este posibil să fie prezentat și misteriosul „nou armament”. Potrivit unor surse diplomatice, liderul chinez Xi Jinping ar putea efectua o vizită la Phenian în contextul acestei parade – o posibilă demonstrație de sprijin tacit din partea Beijingului, în pofida sancțiunilor internaționale și izolării internaționale a regimului lui Kim.

În absența detaliilor tehnice sau imaginilor satelitare, „arma secretă” rămâne deocamdată mai mult un instrument retoric decât o realitate strategică demonstrabilă. Dar în arhitectura simbolică a propagandei nord-coreene, asta nu îi scade din putere. Dimpotrivă – o face cu atât mai eficientă.

