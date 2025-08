Kim Jong-un, în căutarea medicamentului-minune pentru slăbit. Ozempic ar putea fi testat mai întâi pe civili nord-coreeni

Obezitatea liderului de la Phenian ar fi determinat regimul nord-coreean să lanseze o operațiune discretă de achiziție de medicamente occidentale pentru slăbit, în special Ozempic, însă primele teste ar putea fi efectuate pe cetățeni obișnuiți, susțin surse din interior.

După o perioadă în care părea să fi pierdut semnificativ în greutate, Kim Jong-un a revenit în atenția serviciilor de informații printr-o nouă creștere în greutate, una care, potrivit analiștilor, îi afectează capacitatea de a-și îndeplini rolul de conducător suprem. Potrivit unor surse diplomatice și experți în regimul de la Phenian, liderul nord-coreean ar suferi de hipertensiune, diabet de tip II și gută — afecțiuni agravate de un stil de viață sedentar și o dietă bogată, scrie The Sun.

Într-un regim unde cultul personalității atinge cote absurde, imaginea lui Kim contează enorm. Tocmai de aceea, apropiații săi ar fi fost însărcinați cu identificarea și procurarea unor medicamente occidentale pentru controlul greutății, precum semaglutida (comercializată sub numele Ozempic), deja celebră în rândul elitelor occidentale pentru efectele sale asupra poftei de mâncare și metabolismului.

Teste pe „dubluri” umane

Conform lui Michael Madden, expert în structura conducerii nord-coreene, regimul ar putea apela, așa cum a mai făcut-o în trecut, la testarea prealabilă a medicamentului pe cetățeni „aleși” — indivizi cu un profil fizic și medical similar celui al lui Kim. Astfel, orice efect advers ar fi observat înainte de administrarea substanței liderului nord-coreean.

Ads

Practica nu este nouă în Coreea de Nord: în timpul domniei lui Kim Jong-il, apropiați ai dictatorului au fost injectați cu opiacee pentru a-i testa potențiala dependență.

Un regim de viață paradoxal

Kim Jong-un, care măsoară 1,68 m și a atins în trecut o greutate estimată la peste 140 de kilograme, este cunoscut pentru excesele sale culinare și stilul de viață nesănătos. Fostul său bucătar personal, Kenji Fujimoto, povestea în trecut despre mesele îmbelșugate ale liderului nord-coreean, însoțite de zeci de sticle de vin roșu Bordeaux, șampanie Cristal și preparate de lux precum caviar, homar sau supă de aripioare de rechin — unele produse interzise prin sancțiuni ONU, dar care ajung totuși la masa liderului prin canale obscure.

Surse diplomatice susțin că, în căutarea tratamentelor medicale, regimul utilizează rețeaua de ambasade pentru a achiziționa, discret, medicamente și echipamente din Europa Centrală, în special prin intermediul așa-numitului „Secretariat Personal” — o structură care gestionează viața privată și sănătatea liderului.

Ads

Succesiune în tăcere?

Pe fondul acestui tablou medical incert, observatorii regimului au remarcat o altă tendință: aparițiile tot mai frecvente ale fiicei lui Kim, Ju-ae, însoțindu-l la evenimente oficiale și adoptând o ținută tot mai matură, potrivită unei potențiale moștenitoare. Deși liderul nu a desemnat un succesor oficial, analiștii nu exclud un plan pe termen lung de transfer simbolic al puterii.

Între timp, conducerea de la Phenian pare să se reorienteze spre o comunicare mai atentă și un control și mai strict asupra aparițiilor publice ale lui Kim, care acum preferă să stea așezat, evită deplasările și se retrage din prim-planul evenimentelor oficiale.

În timp ce Kim Jong-un caută soluții pentru combaterea kilogramelor în exces, aproape 40% din populația Coreei de Nord suferă de malnutriție, iar penuria alimentară se agravează de la an la an. Contrastul între opulența meselor liderului și suferința oamenilor simpli rămâne una dintre cele mai crude imagini ale unui regim care continuă să sfideze orice normă de echitate sau responsabilitate guvernamentală, notează The Sun.

Ads