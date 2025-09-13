Kim Jong Un, anunțul care face valuri. Va prezenta politica nucleară a țării la viitoarea reuniune a partidului

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 10:51
329 citiri
Kim Jong Un, anunțul care face valuri. Va prezenta politica nucleară a țării la viitoarea reuniune a partidului
Kim Jong Un, anunțul care face valuri FOTO X/@DD_Geopolitics

Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, a anunțat că va prezenta o politică de promovare comună a armelor nucleare și a puterii militare convenționale în cadrul unei viitoare reuniuni cheie a partidului său unic, a informat sâmbătă, 13 septembrie, agenția de presă a statului, KCNA, relatează Reuters.

În timp ce a inspectat centrul de cercetare în domeniul armamentului, joi și vineri, Kim a declarat că „al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea va propune politica de promovare simultană a construirii forțelor nucleare și a forțelor armate convenționale în domeniul consolidării apărării naționale”, a transmis KCNA.

Kim a asistat vineri și la un exercițiu de tragere al armatei nord-coreene și a inspectat șantierul unui spital, a informat KCNA.

Frenezia activităților interne ale lui Kim urmează vizitei sale la Beijing de la începutul acestei luni, cel mai important eveniment multilateral internațional al său, și întâlnirilor cu lideri precum președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, care i-au sporit vizibilitatea internațională.

Între timp, un comentariu al KCNA de sâmbătă a criticat dur un exercițiu militar planificat în comun pentru săptămâna viitoare de către SUA și Coreea de Sud, calificând exercițiul drept „exercițiu de război nuclear” și afirmând că acesta justifică consolidarea poziției nucleare a Coreei de Nord.

Coreea de Nord trimite mii de cetățeni să lucreze pentru industria de apărare rusă. „Este vorba despre un transfer de experiență și tehnologie”
Coreea de Nord trimite mii de cetățeni să lucreze pentru industria de apărare rusă. „Este vorba despre un transfer de experiență și tehnologie”
Într-o mișcare care transformă alianțele politice în contribuții directe la efortul de război al Kremlinului, regimul de la Phenian a început trimiterea a mii de cetățeni nord-coreeni în...
Jocurile sterile de putere pregătesc terenul pentru o surpriză la Capitală: șansa unor candidați excentrici – Analiza lui Cristian Andrei
Jocurile sterile de putere pregătesc terenul pentru o surpriză la Capitală: șansa unor candidați excentrici – Analiza lui Cristian Andrei
Alegerile pentru Capitală sunt pentru moment în blocajul partidelor de la Putere. Anul trecut am asistat la un fel de „strategie”: uite candidatul, nu e candidatul, e comun, nu e comun, o...
#Coreea de Nord, #Kim Jong un Coreea Nord, #politica nucleara , #Coreea de Nord
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
Digi24.ro
Ce inseamna mesajul ciudat al sefului FBI catre Charlie Kirk, dupa asasinarea influencerului lui Trump
DigiSport.ro
"Telenovela" divortului lui Ilie Nastase s-a incheiat. Ioana a decis sa faca marele anunt

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
  2. Profesor din Craiova, acuzat că ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o minoră. A fost reținut de polițiști pentru viol
  3. Peste 130.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați în urma unei anchete media. Kievul avansează o cifră de peste 8 ori mai mare
  4. Încă un oraș unde Trump trimite Garda Națională pentru a combate criminalitatea. Primarul este ”fericit” VIDEO
  5. Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica
  6. Kim Jong Un, anunțul care face valuri. Va prezenta politica nucleară a țării la viitoarea reuniune a partidului
  7. Alerte de vreme rea. Cod galben de vânt puternic anunțat de ANM. Când încep vijeliile și care sunt zonele unde rafalele vor atinge 100 km pe oră
  8. Europa l-a convins pe Trump că Moscova nu vrea pace. Trebuie forțată să se așeze la masa negocierilor. Urmează partea dificilă
  9. Imigrant fără forme legale, ucis de poliție în Chicago. A încercat să scape de arestare
  10. Incendiu la Penitenciarul Găești. Deținuții și personalul au fost evacuați. Unde a izbucnit focul