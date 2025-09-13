Kim Jong Un, anunțul care face valuri. Va prezenta politica nucleară a țării la viitoarea reuniune a partidului

Kim Jong Un, anunțul care face valuri FOTO X/@DD_Geopolitics

Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, a anunțat că va prezenta o politică de promovare comună a armelor nucleare și a puterii militare convenționale în cadrul unei viitoare reuniuni cheie a partidului său unic, a informat sâmbătă, 13 septembrie, agenția de presă a statului, KCNA, relatează Reuters.

În timp ce a inspectat centrul de cercetare în domeniul armamentului, joi și vineri, Kim a declarat că „al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea va propune politica de promovare simultană a construirii forțelor nucleare și a forțelor armate convenționale în domeniul consolidării apărării naționale”, a transmis KCNA.

Kim a asistat vineri și la un exercițiu de tragere al armatei nord-coreene și a inspectat șantierul unui spital, a informat KCNA.

Frenezia activităților interne ale lui Kim urmează vizitei sale la Beijing de la începutul acestei luni, cel mai important eveniment multilateral internațional al său, și întâlnirilor cu lideri precum președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, care i-au sporit vizibilitatea internațională.

Între timp, un comentariu al KCNA de sâmbătă a criticat dur un exercițiu militar planificat în comun pentru săptămâna viitoare de către SUA și Coreea de Sud, calificând exercițiul drept „exercițiu de război nuclear” și afirmând că acesta justifică consolidarea poziției nucleare a Coreei de Nord.

