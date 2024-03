Liderul nord-coreean Kim Jong Un a mers public într-o maşină oferită de preşedintele rus Vladimir Putin ca „dovadă clară” a întăririi prieteniei dintre cele două ţări, a informat sâmbătă presa de stat, citată de Reuters.

Phenianul şi Moscova au strâns legăturille de când Kim s-a întâlnit cu Putin în Rusia, în septembrie, şi au promis că vor aprofunda relaţiile militare. Ei resping acuzaţiile occidentale conform cărora Coreea de Nord furnizează Rusiei obuze de artilerie şi rachete folosite la invadarea Ucrainei.

Plimbarea lui Kim vineri, cu limuzina rusă Aurus, este „dovada clară a prieteniei RPDC-Rusia, care se dezvoltă într-un mod cuprinzător pe la un nou nivel superior”, a declarat sora liderului Kim Yo Jong, potrivit presei de stat, folosind denumirea oficială a Coreei de Nord, Republica Populară Democrată Coreea.

Aurus Senat? Kim Jong Un Receives Luxury Russian Car From Putin As Birthday Gift

Russian President Vladimir Putin gave North Korean leader Kim Jong Un a premium Russian-made vehicle for his 40th birthday. This violates UN sanctions prohibiting selling

luxury goods to North… pic.twitter.com/uoQCfWxaQx