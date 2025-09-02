Kim Jong Un s-a dus la Beijing împreună cu fiica sa. Presa internațională speculează că Kim Ju Ae va fi succesoarea sa VIDEO FOTO

Kim Jong Un s-a dus la Beijing împreună cu fiica sa FOTO X/@JucheMaxing

Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, a ajuns marți, 2 septembrie, în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară de amploare prevăzută miercuri. Imaginile l-au arătat pe Kim coborând din trenul său blindat în gara din Beijing, însoțit de fiica sa despre care agenția de spionaj a Coreei de Sud spune că este „cel mai probabil” succesor al dictatorului de la Phenian.

La parada de miercuri, 3 septembrie, dedicată „Zilei Victoriei”, Kim Jong Un se va întâlni cu Xi Jinping, Vladimir Putin și alți lideri mondiali.

Liderul chinez Xi Jinping va găzdui miercuri cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Kim a trecut marți granița cu China la bordul trenului său blindat, despre care se spune că are un restaurant ce servește vinuri franceze fine și preparate precum homar proaspăt.

Domnișoara Kim a apărut tot mai frecvent alături de tatăl său de când a debutat pe scena publică, în noiembrie 2022. Informațiile despre ea sunt însă foarte limitate. Nu se știe cu exactitate nici măcar câți ani are. În 2023, Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud estima că are în jur de 10 ani.

Kim Jong Un arrived in China by train to participate in celebrations of the 80th anniversary of the victory in the Chinese People’s War of Resistance against Japanese Aggression and the World Anti-fascist War at the invitation of Xi Jinping. pic.twitter.com/OUK3ESgIMN — 🇮🇹 Alaricus Rex 🇰🇵 (@JucheMaxing) September 2, 2025

Agenția de știri nord-coreeană KCNA, controlată de stat, a relatat că liderul suprem a fost întâmpinat la gară de mai mulți membri de rang înalt ai Partidului Comunist Chinez (PCC), printre care și ministrul de externe Wang Yi. Întâlnirea s-a desfășurat într-o „atmosferă călduroasă”, iar Kim i-a mulțumit președintelui Xi pentru „ospitalitatea entuziastă și cordială”. Știrea KCNA nu menționează prezența fiicei sale.

Trenul lui Kim a fost fotografiat marți după-amiază traversând o suburbie a Beijingului, cu un steag nord-coreean vizibil. Kim a părăsit Phenianul luni, dar protecția strictă a trenului presupune ca acesta să se deplaseze încet.

🚨⚡️ BREAKING: First footage of Kim Jong Un’s arrival in China! He is accompanied by his daughter, Kim Ju Ae, for the first time. Chinese Foreign Minister Wang Yi was at the forefront to welcome them in Beijing. -: A new era of diplomacy is unfolding! 🇰🇵🇨🇳 pic.twitter.com/DLJQTgldef — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 2, 2025

Este pentru prima dată din 1959 când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză. Kim va fi printre cei 26 de șefi de stat - inclusiv liderii din Myanmar, Iran și Cuba - care vor fi prezenți.

Prezența sa reprezintă o îmbunătățire față de ultima paradă a Zilei Victoriei din China, din 2015, când Phenianul a trimis doar pe unul dintre cei mai înalți oficiali ai săi, Choe Ryong-hae.

Liderul nord-coreean călătorește rar în străinătate, contactele sale recente cu liderii mondiali limitându-se la Putin, pe care l-a întâlnit de două ori de la invazia Rusiei în Ucraina.

Ultima sa vizită la Beijing a avut loc în 2019, cu ocazia unui eveniment care marca 70 de ani de relații diplomatice între cele două țări. Și în acea călătorie s-a deplasat cu trenul.

Tradiția de a călători cu trenul a fost începută de bunicul lui Kim, Kim Ir Sen, care a făcut propriile călătorii cu trenul în Vietnam și Europa de Est.

Tatăl lui Kim, Kim Jong Il, călătorea cu trenul, deoarece se pare că îi era frică să zboare.

Potrivit unui canal de știri sud-coreean, trenul blindat are aproximativ 90 de vagoane, inclusiv săli de conferințe, săli de audiență și dormitoare.

Zeci de mii de militari vor mărșălui în formație prin istorica Piață Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care va marca cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial și sfârșitul conflictului.

Parada de 70 de minute va prezenta probabil cele mai noi arme ale Chinei, inclusiv sute de avioane, tancuri și sisteme anti-dronă - fiind pentru prima dată când noua structură a forțelor militare este prezentată în întregime într-o paradă.

Majoritatea liderilor occidentali nu sunt așteptați să participe la paradă, din cauza opoziției lor față de invazia Rusiei în Ucraina, care a dus la sancțiuni împotriva regimului Putin. Însă vor fi prezenți lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar și Vietnam - o dovadă suplimentară a eforturilor concertate ale Beijingului de a consolida relațiile cu țările vecine din Asia de Sud-Est.

Doar un singur lider al UE va participa - prim-ministrul slovac Robert Fico - în timp ce Bulgaria și Ungaria vor trimite reprezentanți.

