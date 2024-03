Viitorul dictaturii comuniste din Coreea de Nord e ”asigurat”. Kim Jong Un și-a desemnat fiica drept succesor politic FOTO

Fiica dictatorului nord-coreean Kim Jong Un îi va succeda la putere, anunţă luni, 18 martie, ministerul sud-coreean al Unificării, după ce presa de stat nord-coreeană au catalogat-o pe Kim Ju Ae drept ”mare sfătuitoare” - un titlu rezervat unor lideri de cel mai înalt rang.

Presa oficială nord-coreeană a folosit sâmbătă titlul ”hyangdo” în coreeană, utilizat în general doar de către conducătorii ţării şi succesorii lor.

Unii analişti subliniază că nu este prima oară când Nordul o prezintă astfel pe fiica lui Kim Jong Un.

Acest copil, al cărui nume nu a fost folosit niciodată de Phenian, se numeşte Ju Ae, potrivit spionajului sud-coreean.

”De obicei, cuvântul «hyangdo» este folosit numai pentru oficialii de cel mai înalt rang”, declară luni, într-o conferinţă de presă, un purtător de cuvânt al Ministerului Unificării de la Seul, Koo Byoung-sam.

Acest lucru consolidează speculaţii potrivit cărora adolescenta, care apare adesea împreună cu tatăl său la evenimente publice majore, ar fi fost aleasă să fie viitoarea conducătoare a Coreei de Nord.

Aceasta ar fi cea de a treia succesiune ereditară de la înfiinţarea Coreei de Nord, în 1948.

”Nu excludem posibilitatea ca Ju Ae să-i succeadă” lui Kim Jong Un, declară Koo Byoung-sam.

”COPIL ADORAT”

Adolescenta a fost dezvăluită lumii de presa oficială în 2022, când şi-a însoţit tatăl la un tir de testare a unei rachete balistice intercontinentale (ICBM).

De atunci ea este prezentată drept ”steaua dimineţii Coreei” sau ”copilul adorat”.

Ea a fost văzută în mai multe rânduri la evenimente oficiale prezidate de către Kim Jong Un, inclusiv la manevre militare, la vizita unei fabrici de armament sau la o crescătorie de găini.

Într-o imagine publicată de Phenian sâmbătă, ea asista la exerciţii recente ale unor paraşutişti, alături de tatăl său şi oficiali militari de rang înalt.

Înainte de 2022, singura confirmare a existenei acesteia provenea de la fostul star american al NBA Dennis Rodman.

Iniţial, Seulul a anunţat că dictatorul nord-coreean şi soţia acestuia, Ri, au devenit părinţii primului lor copil, un băiat, în 2010, şi că Ju Ae era al doilea copil al cuplului.

În 2023, Ministerul sud-coreean al Unificării anunţa că Guvernul ”se află în incapacitatea de a confirma existenţa” unui fiu al lui Kim Jong Un.

Conducătorul Coreei de Nord a moştenit puterea în 2011, la moartea tatălui său, şi a supervizat patru teste nucleare de atunci, ultimul în 2017.

‼️🇰🇵 Kim Jong Un and his daughter attended the exercises of the airborne troops of the #korean People's Army. pic.twitter.com/fFd9IGOVif