Kim Jong Un a inspectat noul distrugător de 5.000 de tone echipat cu arme nucleare. „Pentru a pedepsi provocările inamicului la adresa suveranității statului” FOTO/VIDEO

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat duminică, 5 octombrie, nava Choe Hyon, un vas de război nou de 5.000 de tone menit să „pedepsească provocările inamice”, potrivit presei de stat.

Prezentat în aprilie de Phenian, Choe Hyon este primul distrugător de 5.000 de tone din țară echipat cu rachete nucleare, relatează AFP.

Lansarea Choe Hyon „este o demonstrație clară a dezvoltării forțelor armate orientate către doctrina Juche (ideologia autosuficienței Coreei de Nord)”, a declarat liderul, potrivit agenției oficiale KCNA.

„Capacitățile formidabile ale marinei noastre trebuie exercitate în vastul ocean pentru a descuraja sau contracara și pedepsi provocările inamicului la adresa suveranității statului”, a adăugat el.

North Korean leader Kim Jong Un boarded the Korean People's Navy's Choe Hyon-class destroyer. The #ChoeHyonclass is North Korea's new generation 5,000-ton multipurpose attack destroyer. The first ship was launched at Nampo Shipyard in April. The second, launched in May at… pic.twitter.com/9HJHxwgY03 — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) October 6, 2025

Distrugătorul Choe Hyon este una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone pe care Coreea de Nord le are în arsenalul său, ambele fiind finalizate în acest an. Kim Jong Un s-a angajat să construiască un alt distrugător de același tip până în octombrie 2026, pentru a-și consolida capacitățile navale.

Coreea de Sud suspectează un ajutor din partea Moscovei

Potrivit armatei sud-coreene, această navă ar fi fost dezvoltată cu ajutorul Rusiei, probabil în schimbul trimiterii a mii de soldați pentru a ajuta Moscova în lupta din Ucraina.

Această vizită are loc după ce Kim Jong Un a anunțat desfășurarea unor „mijloace speciale” împotriva vecinului său din sud, fără a preciza natura acestora, potrivit declarațiilor transmise duminică de agenția oficială de presă KCNA.

Today, #KimJongUn visited the destroyer 'Choe Hyon' in line with with the military hardware exhibition "Defence Development-2025" Other participants in the exhibition also toured the destroyer pic.twitter.com/ek2gLL9Gj6 — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) October 5, 2025

Aproximativ 28.500 de soldați americani sunt staționați în Coreea de Sud pentru a contracara amenințările militare din partea Phenianului. Luna trecută, aceștia au desfășurat un exercițiu militar comun cu aliații lor sud-coreeni și japonezi.

Coreea de Nord denunță în mod regulat aceste exerciții, pe care le consideră repetiții în vederea unei invazii, în timp ce aliații insistă asupra caracterului lor defensiv.

