Coreea de Nord a testat o nouă rachetă hipersonică. Regimul zice că îi va pune la punct pe rivali. „Act clar de provocare” FOTO VIDEO

Coreea de Nord a afirmat că a lansat o nouă rachetă balistică cu rază intermediară de acţiune dotată cu un focos hipersonic care va pune la punct orice rival din regiunea Pacificului, transmite BBC.

Lansarea de luni, 6 ianuarie, prima efectuată de Phenian în ultimele două luni, a avut loc în timp ce secretarul de Stat american Antony Blinken se afla la Seul pentru discuţii cu unii dintre principalii lideri ai Coreei de Sud. Armele hipersonice sunt mai greu de urmărit şi de doborât, deoarece sunt capabile să se deplaseze cu o viteză de peste cinci ori mai mare decât cea a sunetului și să schimbe rapid direcția de zbor.

Coreea de Nord susţine că racheta sa a zburat de 12 ori mai repede decât viteza sunetului (Mach 12), pe o distanţă de aproximativ 1.500 km.

Armata Coreei de Sud a declarat anterior că racheta a zburat 1.100 km înainte de a cădea în mare, adăugând că „condamnă ferm” acest „act clar de provocare”.

Coreea de Nord a testat anterior rachete hipersonice.

Imaginile publicate de KCNA au arătat că racheta de luni seamănă cu una lansată în luna aprilie a anului trecut, însă Phenianul susţine că cea recentă dispune de un nou „sistem de control al zborului şi de ghidaj” şi de un nou motor fabricat din fibră de carbon.

