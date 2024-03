Liderul nord-coreean și-a dus fiica la supravegherea unor exerciții militare. Kim Jong Un a cerut să se facă pregătiri pentru război

Kim Jon Un, liderul din Coreea de Nord, și-a dus fiica la supravegherea unor exerciții militare, anunță presa de stat. Tânăra a urmărit manevrele militare cu un binoclu.

Kim a mai cerut să se înceapă pregătiri complete pentru război, subliniind ”necesitatea ca tot personalul militar să se înarmeze ferm cu voinţă puternică împotriva inamicului şi viziune profundă de luptă pentru a schimba istoria dacă izbucneşte un război”, arată g4media.ro.

În imaginile difuzate de agenția de stat a Coreei de Nord, KNCA, liderul apare îmbrăcat într-o haină de piele neagră, iar fiica lui, într-una maro.

