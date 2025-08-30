Liderul din Coreea de Nord a promis ”o viață frumoasă” familiilor ”martirilor” care au murit în războiul din Ucraina

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 30 August 2025, ora 08:54
302 citiri
Liderul din Coreea de Nord a promis ”o viață frumoasă” familiilor ”martirilor” care au murit în războiul din Ucraina
Kim Jong un si soldati FOTO KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a promis „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” care au pierit luptând pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, lăudând familiile îndoliate pentru eroismul fiilor şi soţilor lor, informează Reuters.

Kim a găzduit familiile soldaţilor şi şi-a exprimat „durerea pentru că nu a reuşit să salveze vieţile preţioase” ale celor căzuţi la datorie, care şi-au sacrificat viaţa pentru a apăra onoarea ţării, a raportat agenţia de ştiri de stat KCNA.

Faptele eroice ale soldaţilor şi ofiţerilor au fost posibile datorită forţei şi curajului pe care le-au dat familiile lor, care sunt „cele mai tenace, patriotice şi drepte persoane din lume”, le-a spus Kim părinţilor, soţiilor şi copiilor, a relatat KCNA.

„Nu mi-au scris nici măcar o scrisoare scurtă, dar cred că mi-au încredinţat familiile lor, inclusiv acei copii iubiţi”, a spus Kim, potrivit sursei citate.

Ţara „vă va oferi o viaţă frumoasă în ţara apărată cu preţul vieţii martirilor”, a spus el.

Întâlnirea a fost cea mai recentă omagiere a trupelor care au suferit pierderi grele în regiunea Kursk din Rusia, la graniţa cu Ucraina, după ce Kim şi preşedintele rus Vladimir Putin au recunoscut desfăşurarea trupelor în aprilie, după luni de tăcere.

Coreea de Nord reacționează după întâlnirea președintelui sud-coreean cu Trump: „Un ipocrit” FOTO/VIDEO
Coreea de Nord reacționează după întâlnirea președintelui sud-coreean cu Trump: „Un ipocrit” FOTO/VIDEO
Coreea de Nord l-a calificat pe președintele sud-coreean Lee Jae Myung drept un „ipocrit”, după declarațiile sale privind denuclearizarea peninsulei coreene în timpul unei vizite la...
Kim Jong Un, în lacrimi lângă sicriele soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina. Ceremonie grandioasă pe Aeroportul din Phenian VIDEO
Kim Jong Un, în lacrimi lângă sicriele soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina. Ceremonie grandioasă pe Aeroportul din Phenian VIDEO
Un avion cargo rusesc a livrat recent 20 de sicrie care transportau rămășițele soldaților nord-coreeni care au murit în războiul comun al celor două țări împotriva Ucrainei, a dezvăluit...
#Coreea de Nord, #Kim Jong Un, #familii victime , #Coreea de Nord
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A stat la cateva mese distanta si a spus care a fost comportamentul lui David Popovici la restaurantul din Sibiu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a pus banii pe masa, Ioan Varga a dat raspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui Louis Munteanu

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Administrația Trump taie ajutoare internaționale de 4,9 miliarde de dolari. Risc crescut de „shutdown” în septembrie, avertizează democrații
  2. Liderul din Coreea de Nord a promis ”o viață frumoasă” familiilor ”martirilor” care au murit în războiul din Ucraina
  3. Alibaba lucrează la proiectarea unui nou cip AI, în contextul tensiunilor dintre China și SUA. Beijingul apasă pedala în „cursa” semiconductorilor
  4. Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
  5. Mare parte din taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, susține o curte de apel din SUA. Reacția președintelui american
  6. Statele Unite au refuzat să-i acorde viză președintelui Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas, pentru Adunarea Generală a ONU de la New York
  7. Putin încearcă să intimideze statele care sprijină Ucraina. ”Războiul a atins Uniunea Europeană”
  8. Curentul Atlanticului, în pericol de colaps. Europa și SUA riscă ierni mai lungi și mai reci
  9. Avertismentul lui psiholog, după agresiunea livratorului străin: „E crucial să ne întrebăm asta!”
  10. Un cioban a fost atacat de urs, în timp ce-și ducea animalele la stână, la marginea unei comune. A fost găsit conștient, mușcat de o mână