Liderul nord-coreean promite o "lovitură fatală" pentru inamic, în caz de provocare. "A venit timpul să ne pregătim mai mult ca niciodată pentru un război" FOTO/VIDEO

Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord a promis că va da o „lovitură fatală” duşmanilor ţării sale, a relatat joi, 11 aprilie, agenţia de presă a statului, KCNA, în contextul în care partidul de guvernământ din Coreea de Sud a suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile parlamentare din această ţară, relatează AFP.

Coreea de Nord va da fără ezitare o lovitură fatală inamicului prin mobilizarea tuturor mijloacelor pe care le deţine în cazul unei provocări, a declarat Kim Jong Un, potrivit KCNA.

El a făcut aceste remarci în timpul vizitei sale la Universitatea Militară şi Politică Kim Jong-Il, miercuri, în aceeaşi zi în care se desfăşurau alegerile parlamentare din Coreea de Sud.

„A venit timpul să ne pregătim mai mult ca niciodată pentru un război”, a mai spus el, adăugând că ţara sa trebuie „să fie mai ferm şi impecabil pregătită pentru un război, care trebuie câştigat fără greş, şi nu doar pentru un eventual război”.

North Korean leader Kim Jong-un:

“Now is the time to prepare for war more than ever.” pic.twitter.com/MOMGAQKY9u