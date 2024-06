Rusia și Coreea de Nord pun bazele unui parteneriat strategic. Ce cadouri și-au făcut Putin și Kim Jong-un

Liderul nord-coreean Kim Jong-un și dictatorul rus Vladimir Putin au semnat, miercuri, 19 iunie, la Phenian, un acord privind un parteneriat strategic cuprinzător între cele două țări, scrie AP.

Liderul de la Kremlin a numit acordul „un nou document fundamental care va sta la baza relațiilor pe termen lung dintre cele două țări”.

Noul tratat va înlocui principalele documente dintre Rusia și Coreea de Nord semnate în 1961, 2000 și 2001.

Iuri Uşakov, consilier al dictatorului rus, a spus că semnarea noului tratat este legată de „evoluţia profundă a situaţiei geopolitice din regiune şi din lume”. Potrivit acestuia, noul document respectă toate principiile de bază ale dreptului internațional și nu are nicio natură de confruntare. Federația Rusă susține că tratatul nu va fi îndreptat împotriva niciunei țări, ci are doar rolul de a asigura o mai mare stabilitate în regiunea Asiei de Nord-Est, relatează The Guardian.

Potrivit agenţiilor de presă ruse, discuţiile faţă în faţă dintre cei doi lideri au durat aproximativ două ore şi au fost precedate de negocieri ample. Vizita este prima pe care Putin o face în această ţară vecină în ultimii 24 de ani.

El a vizitat ultima dată Coreea de Nord în 2000, în timpul domniei tatălui lui Kim Jong Un, Kim Jong Il. Kim Jong Un a vizitat Rusia în toamna lui 2023.

În timpul discuţiilor de la Phenian, Putin l-a invitat pe Kim Jong Un să viziteze din nou Rusia - de data aceasta la Moscova, după ce s-au întâlnit ultima dată la Vladivostok, în septembrie 2023. De atunci, cele două naţiuni au consolidat legăturile militare, Nordul fiind acuzat că a furnizat Rusiei muniţie pentru a fi folosită în războiul din Ucraina, în schimbul ajutorului şi al unei presupuse asistenţe tehnologice pentru programul său spaţial, scrie Yonhap.

Aprofundarea cooperării militare

Analişti politici cred că deplasarea lui Putin va deschide probabil calea pentru ca cele două ţări să aprofundeze cooperarea militară dincolo de tranzacţiile cu arme, consolidându-şi în acelaşi timp solidaritatea împotriva Statelor Unite. Totuşi, ei consideră scăzută posibilitatea ca cei doi lideri să încheie un tratat asemănător unei alianţe militare. Se aşteaptă mai degrabă să pună accentul pe cooperarea în sectorul economic, deoarece orice tranzacţii de armament şi cooperare militară încalcă rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite care interzic programele nucleare şi de rachete ale Phenianului.

Coreea de Nord şi fosta Uniune Sovietică au semnat un tratat de prietenie şi asistenţă reciprocă în 1961. Tratatul includea o dispoziţie privind aşa-numita intervenţie militară automată, conform căreia, dacă o parte este atacată cu arme, cealaltă parte furnizează fără ezitare trupe militare şi alte tipuri de ajutor. Coreea de Nord şi Rusia au semnat un nou tratat de relaţii bilaterale în 2000, dar acesta nu conţinea o astfel de prevedere, deoarece se axa pe cooperarea în domeniul economiei, ştiinţei şi culturii.

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat presei ruse care însoţeşte delegaţia prezidenţială în Coreea de Nord că Vladimir Putin şi Kim Jong Un au făcut schimb de cadouri, relatează AFP. Potrivit acestuia, preşedintele rus i-a dăruit lui Kim Jong Un un al doilea Aurus, o maşină de lux de producţie rusă, precum şi un set de ceai. În ce-l priveşte, Putin a primit opere de artă care îl reprezintă, mai multe variante de imagini, toate foarte artistice, inclusiv busturi, potrivit lui Uşakov.

