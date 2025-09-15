Coreea de Nord transmite că nu renunță la puterea sa nucleară, fiind o „opțiune inevitabilă” pentru apărarea țării împotriva amenințărilor SUA

Phenianul îşi reafirmă ferm statutul de putere nucleară, catalogând solicitările Washingtonului de renunţare la arsenal drept depăşite şi ostile, într-un nou episod al confruntării diplomatice dintre Coreea de Nord şi Statele Unite.

Misiunea permanentă a Coreei de Nord la Naţiunile Unite a afirmat că statutul ţării ca stat nuclear este ireversibil, denunţând cererile „anacronice” ale SUA privind denuclearizarea, a relatat luni agenţia de presă oficială KCNA, potrivit Reuters.

„Poziţia Republicii Populare Democrate Coreene ca stat cu arme nucleare, care a fost specificată în mod permanent în legea supremă şi fundamentală a statului, a devenit ireversibilă”, a declarat misiunea permanentă a Coreei de Nord la Oficiul ONU şi organizaţiile internaţionale din Viena.

Criticând presiunea exercitată de SUA pentru denuclearizare ca fiind un „act provocator” de amestec în afacerile sale interne, Phenianul şi-a apărat armele nucleare ca fiind o „opţiune inevitabilă” pentru apărarea ţării împotriva ameninţărilor nucleare ale SUA.

