Coreea de Nord reacționează după întâlnirea președintelui sud-coreean cu Trump: „Un ipocrit” FOTO/VIDEO

Coreea de Nord l-a calificat pe președintele sud-coreean Lee Jae Myung drept un „ipocrit”, după declarațiile sale privind denuclearizarea peninsulei coreene în timpul unei vizite la Washington, relatează AFP.

Lee Jae Myung a declarat luni, 25 august, în Statele Unite că alianța dintre Seul și Washington va fi „consolidată” atunci când va exista o cale către denuclearizare, pace și coexistență în peninsula coreeană.

„Un vis naiv”

De la preluarea mandatului, în iunie, președintele sud-coreean a declarat că dorește să îmbunătățească relațiile cu Coreea de Nord, care deține arme nucleare. Însă, prin recentele sale declarații, președintele sud-coreean, care „pretindea că dorește restabilirea relațiilor” cu Coreea de Nord, și-a dezvăluit „adevărata natură de obsedat de confruntare” și de „ipocrit”, a declarat agenția oficială de presă a Phenianului.

„Mențiunea lui Lee despre „denuclearizare” nu este altceva decât un vis naiv, ca și cum ai încerca să prinzi un nor plutind pe cer”, a adăugat KCNA.

Ads

De la eșecul summitului cu Statele Unite din 2019, Coreea de Nord insistă că nu va renunța niciodată la armele sale nucleare și s-a definit ca o putere nucleară „ireversibilă”.

"It's an honor to be with President Lee of South Korea... We're going to have some very serious discussions about different things, including trade." - President Donald J. Trump 🇺🇸🇰🇷 pic.twitter.com/m9J45PjXJ6 — The White House (@WhiteHouse) August 25, 2025

În cadrul întâlnirii sale cu Donald Trump la Casa Albă, luni, președintele sud-coreean i-a cerut președintelui american, care s-a lăudat adesea cu relațiile sale personale cu Kim Jong-un, să contribuie la instaurarea păcii între Nord și Sud.

Ads

South Korean President Lee Jae Myung: “I look forward to your meeting with the chairman Kim Jong-un and construction of a Trump Tower in North Korea and playing golf at that place.” pic.twitter.com/ct9ifKn2ca — The Bulwark (@BulwarkOnline) August 25, 2025

Președintele american, care s-a întâlnit cu Kim Jong-un de trei ori în timpul primului său mandat, a declarat în cadrul acestei întâlniri că speră să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean, poate chiar în acest an.

Ads