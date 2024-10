Pentru prima dată de când a început actualul război din Ucraina, un drapel al Coreei de Nord a apărut arborat pe front, alături de drapelul Rusiei.

Alăturarea steagurilor Rusiei și Coreei de Nord apare într-o fotografie postată pe un canal de Telegram, pro-rus, informează agenția de presă sud-coreeană Yonhap, citată de Știrile ProTv

Steagul nord-coreean a fost arborat pe un deal al minei din apropierea orașului Pokrovsk, aflat în regiunea Donețk din estul Ucrainei. În această locație, analiști ucraineni estimează că sunt dislocați militari nord-coreeni.

Arborarea vizibilă, pe front, a drapelului nord-coreean ar fi o dovadă a faptului că regimul comunist de la Phenian, condus de Kim Jong Un, susține deschis agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

”NORTH KOREA INVADES EUROPE”

🇰🇵North Korean flag near the Ukrainian village of Tsukuryne in Pokrovsk.👀 pic.twitter.com/KA7Tr5Eod1