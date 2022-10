Primul stat care recunoaște anexarea de către Rusia acelor patru regiuni ucrainene Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie este Coreea de Nord.

„Respectăm voința locuitorilor care au dorit să se reunească cu Rusia și susținem poziția guvernului rus de a face din aceste regiuni părți ale țării”, a declarat Cho Chol-su, șeful Departamentului Organizații Internaționale din cadrul Ministerului de Externe din Coreea de Nord, arată TASS, citată de digi24.

Oficialul coreean susține că ”referendumurile au fost organizate în acord cu Carta ONU, care a consacrat principiul egalității popoarelor și dreptul la autodeterminare, în acord cu procedurile legitime care au făcut posibilă reflectarea voinței locuitorilor celor două republici și ai celor două regiuni”.

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică neidentificată, a anunţat marţi armata sud-coreeană, transmite AFP.

#NorthKorea supports the #Russian government's decision to annex four #Ukrainian territories, reports the Korean Central News Agency. pic.twitter.com/1Pm9qLcRfd