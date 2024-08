Coreea de Nord susține că a testat un nou tip de dronă militară „pentru a ataca toate ţintele inamice la sol şi pe mare” FOTO/VIDEO

Coreea de Nord a efectuat un test cu un nou tip de dronă explozivă, a anunţat luni, 26 august, mass-media de stat, informează AFP.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat sâmbătă testarea acestei arme, folosind un binoclu pentru a urmări cum dronele detonează ţintele, potrivit imaginilor difuzate de presa oficială din Phenian.

„Este necesar să dezvoltăm şi să producem mai multe drone sinucigaşe”, pe lângă dronele strategice de recunoaştere şi dronele multifuncţionale de atac, a declarat liderul Kim Jong Un, citat de agenţia KCNA.

🇰🇵NORTH KOREA SHOWCASES NEW "RUSSIA-LIKE" DRONES IN DEMONSTRATION

North Korean leader Kim Jong Un supervised a demonstration of new drones designed to crash into targets, as seen in state-released images showing a drone striking a target resembling a South Korean tank.

The test… pic.twitter.com/Is7Hukklkz