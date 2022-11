Zeci de avioane mobilizate de Coreea de Sud după ce vecinul din nord a ridicat în aer un număr mare de aeronave de luptă

Autoritățile din Coreea de Sud au anunțat vineri, 4 noiembrie, că au mobilizat 80 de avioane de luptă după ce a detectat un număr semnifictaiv de aeronve nord-coreene într-un interval de patru ore.

Oficiali din armata Coreei de Sud precizează că 180 de avioane militare nord-coreene au fost detectate între orele 11:00 şi 15:00 deasupra teritoriului Coreei de Nord și în largul coastelor fără ca ele să depășească granița dintre cele două țări, a mai precizat Seulul, potrivit agenției de presă Yohap citate de PRO TV.

Coreea de Nord a tras în jur de 80 focuri de artilerie peste noapte într-o zonă de frontieră maritimă, susține Coreea de Sud, conform Agerpres.

