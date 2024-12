Accidente aviatice fatale din cauza păsărilor? ”Există suficiente măsuri de siguranță pentru a preveni un accident fatal”

Poate o pasăre să doboare un avion de pasageri? Specialiștii atrag atenția că incidentele fatale ar putea deveni mai frecvente, iar coliziunile tragice cu păsări care au fost urmate de prăbușiri ale avioanelor sunt deja un fenomen de care autoritățile trebuie să se ocupe, scrie Daily Mail.

Incidentul de duminică din Coreea de Sud, în care un avion al Jeju Air s-a prăbușit după o aterizare de urgență, ar putea fi un semnal de alarmă pentru întreaga industrie a aviației. Potrivit autorităților sud-coreene, la câteva minute după ce aeronava a raportat o coliziune cu o pasăre, aceasta a aterizat pe burtă și a explodat, provocând moartea a 179 de oameni, iar alți doi au supraviețuit.

Acest accident, soldat cu cel mai mare număr de victime din istoria aviației din Coreea de Sud, pune sub semnul întrebării siguranța zborurilor. În mod particular, se discută despre impactul unui stol de păsări care ar fi dus la avarierea motorului care alimenta trenul de aterizare, iar o aterizare de urgență pe burtă nu a mai fost suficientă pentru a salva viețile celor aflați la bord.

Un expert britanic, fost pilot de avion de vânătoare, are însă îndoieli despre faptul că acest incident a fost cauzat exclusiv de coliziunea cu pasărea. Tim Davies este de părere că „eroarea pilotului” ar putea fi un factor care a contribuit la tragedie.

„Dacă ar fi aterizat mai devreme, la începutul pistei, ar fi avut șanse mai mari să frâneze. Dar, având în vedere că a aterizat prea târziu, în mijlocul pistei, nu a mai avut suficient timp să controleze avionul”, a explicat Davies. Așadar, el sugerează că factorul uman ar fi putut să fi avut o pondere semnificativă în această tragedie.

