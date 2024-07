„Războiul Stelelor” împotriva Coreei de Nord. Armata sud-coreeană primește o armă de ultimă generație anul acesta

În acest an, Coreea de Sud va desfășura arme laser care vor putea doborî dronele nord-coreene, relatează Reuters. Coreea de Sud va fi prima țară din lume care va desfășura și utiliza acest tip de armă, numită StarWars.

Armata sud-coreeană a dezvoltat această armă în cooperare cu Hanwha Aerospace. Agenția sud-coreeană de achiziții pentru apărare (DAPA) a remarcat că armele laser împotriva dronelor sunt eficiente și ieftine. O tragere va costa 1,45 dolari și este silențioasă și invizibilă.

"Țara noastră devine prima din lume care implementează și operează arme cu laser, iar capacitatea armatei noastre de a răspunde la provocările cu drone ale Coreei de Nord va fi îmbunătățită în continuare", a declarat DAPA.

Sud-coreeni spun că aceste arme vor schimba regulile jocului pe câmpul de luptă în viitor. Reprezentantul agenției a explicat că armele laser doboară dronele prin arderea motoarelor acestora sau a altor echipamente electrice cu raze de lumină timp de 10-20 de secunde.

Potrivit think tank-ului american non-profit RAND Corporation, țări precum Coreea de Sud, China și Regatul Unit se întrec în a dezvolta și a utiliza arme laser, cunoscute și sub denumirea de arme cu energie dirijată. Există un interes considerabil pentru aceste arme pentru a contracara proliferarea sistemelor fără pilot, precum și pentru a distruge rachete în zbor sau sateliți pe orbită, notează think tank-ul.

Seulul are deja un laser de 20 kW, care este potrivit doar pentru drone mici. Acesta a fost dat în exploatare în aprilie 2022.

Un grup de oameni de știință americani dezvoltă un "laser cuantic" de nivel militar care poate trece prin ceață și poate funcționa pe distanțe mari. Agenția pentru proiecte de cercetare avansată în domeniul apărării (DARPA) a Departamentului american al Apărării a alocat un grant de 1 milion de dolari pentru a dezvolta acest laser.

