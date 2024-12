Ce se ascunde în spatele instituirii legii marțiale în Coreea de Sud. Imagini șocante din Parlamentul de la Seul VIDEO

Este haos pe străzile din Seul, unde hoarde de cetățeni furiosi s-au ciocnit cu polițiștii și forțele de securitate în afara Adunării Naționale, după ce președintele Yoon Suk Yeol, a declarat pe neașteptate legea marțială de urgență, marți, 3 decembrie, relatează Daily Mail.

Într-un discurs neanunţat transmis în direct la televiziune, el a acuzat opoziția sud-coreeană că deține controlul Parlamentului, pe care l-a luat „ostatic”, fără să precizeze ce amenințare vin din partea Coreei de Nord. Anunțul a provocat un șoc în țară, mai mulți oameni adunându-se în fața Parlamentului pentru a protesta, în timp ce intrarea în clădire a fost blocată.

„Fără a ține cont de mijloacele de trai ale oamenilor, partidul de opoziție a paralizat guvernarea doar de dragul demiterilor, investigațiilor speciale și apărându-și liderul de justiție... Prin această lege marțială, voi reconstrui și voi proteja Republica liberă Coreea, care cade în adâncurile ruinei naționale”, a spus el.

Dar discursul a stârnit o revărsare imediată de furie în timp ce cetățenii nemulțumiți au mărșăluit spre clădirea Parlamentului din capitala Seul.

Scenes outside the South Korean parliament as the military withdrew pic.twitter.com/pyruH6p1a7 — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2024

Ads

Mai mulți oameni s-au adunat imediat în fața parlamentului pentru a-și exprima nemulțumirea, în timp ce lideri din opoziție, acuzați de președinte că sunt apropiați de Coreea de Nord, au avertizat asupra urmărilor. „Tancuri, transportoare blindate de personal și soldați cu arme și cuțite vor conduce țara”, a declarat Lee Jae-myung, liderul Partidului Democrat din opoziție, care deține majoritatea în parlament, într-o transmisiune live online. „Economia Republicii Coreea se va prăbuși iremediabil. Concetățenii mei, vă rog să veniți la Adunarea Națională”.

Deputații s-au reunit ulterior în parlament, unde au trecut rapid pentru a bloca legea, cu sprijinul unanim a 190 de membri prezenți. Cu toate acestea, armata sud-coreeană a spus că va menține legea marțială până când aceasta va fi ridicată de președintele Yoon.

⚡️ BREAKING: South Korean Special forces break the Parliament windows to enter the building pic.twitter.com/u8HyLd838A — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2024

Ads

Armata din Coreea de Sud a anunțat că Parlamentul și alte adunări politice care ar putea provoca „confuzie socială” vor fi suspendate și oricine va fi găsit că încalcă regulamentele ar putea fi arestat fără mandat, în baza legii marțiale.

De la preluarea mandatului în 2022, Yoon s-a chinuit să-și impună agenda împotriva unui parlament controlat de opoziție, ridicând suspiciuni că punerea bruscă în aplicare a legii marțiale a fost o stratagemă politică pentru a exercita o putere mai mare.

Popularitatea sa a scăzut, de asemenea, în ultimul timp, pe fondul diverselor scandaluri din cercul său apropiat, opoziția încercând să-i pună sub acuzare pe membrii cabinetului pentru eșecul de a o investiga pe soția lui Yoon cu privire la acuzații de corupție și trafic de influență.

Mișcarea a venit ca un șoc total asupra națiunii asiatice de peste 50 de milioane de locuitori, aliniată Occidentului, care, în ciuda tensiunilor crescânde cu inamicul său din nord, nu duce un război activ și nu a suferit atacuri pe teritoriul său.

Ads

Imagini șocante din Parlament

Imagini șocante care arată zeci de polițiști și ofițeri de poliție înarmați împingând protestatarii înfuriați în afara Adunării Naționale, la scurt timp după ce discursul lui Yoon a fost difuzat în țară.

Agențiile de știri și televiziunile au surprins momentul în care elicopterele au aterizat deasupra clădirii Parlamentului, înainte ca trupele să debarce și să înceapă blocarea locației.

❗️ Streets of Seoul right now pic.twitter.com/2hCzg8NEIy — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2024

Alte imagini au arătat ulterior soldați înarmați puternic, cu echipament tactic, pe holurile Adunării Naționale. Asistenți ai parlamentarilor au fost văzuți încercând să-i împingă pe soldați cu stingătoarele.

Ads

Ce se află în spatele măsurii

Măsura vine în contextul în care Partidul Puterea Poporului al lui Yoon și principalul partid de opoziție, Partidul Democrat, continuă să nu se înțeleagă asupra proiectului de buget pentru anul viitor.

Yoon este un președinte slab după ultimele alegeri generale, când opoziția a câștigat o victorie zdrobitoare.

El nu a reușit să adopte legile pe care le dorea, în schimb, a fost nevoit să pună veto cu disperare oricăror proiecte de lege adoptate de opoziție.

Yoon este, de asemenea, implicat în mai multe scandaluri, în special unul în jurul soției sale, care este acuzată de corupție. Aceasta este, de asemenea, acuzată de trafic de influență. Opoziția a încercat să lanseze o anchetă specială împotriva ei.

Săptămâna aceasta, opoziția a redus bugetele propuse de guvern și de partidul de guvernământ - iar legea bugetului nu poate fi supusă vetoului.

Cine este Yoon Suk Yeol?

Yoon Suk Yeol face parte din Partidul Puterii Poporului și a câștigat alegerile prezidențiale învingându-l la limită pe adversarul său, Lee Jae-myung, cu doar 0,7 puncte procentuale. Acesta a fost cel mai strâns scrutin de când Coreea de Sud a început alegerile directe în 1987, scrie BBC.

Ads

Opoziția încearcă să pună sub acuzare membrii cabinetului, în special șeful agenției guvernamentale de audit, pentru că nu au investigat-o pe prima doamnă.

Yoon a recurs la ”opțiunea nucleară”, el susține că vrea să restabilească ordinea atunci când forțele „anti-statale” încearcă să paralizeze țara.

Președintele s-a confruntat cu rate scăzute de susținere din cauza diverselor controverse și scandaluri, inclusiv cele care o implică pe soția sa, cum ar fi presupusa manipulare a acțiunilor și presupusa acceptare a unei genți de lux Dior. Luna trecută, Yoon și-a cerut scuze, afirmând că soția sa ar fi trebuit să se comporte mai bine.

Miniştrii din guvernul de la Seul au protestat luni faţă de o încercare a Partidului Democrat de a tăia peste 4.000 de miliarde de woni din bugetul propus de executiv, ceea ce conform preşedintelui Yoon Suk Yeol ar submina funcţionarea serviciilor de bază ale administraţiei.

Yoon Seok-yeol este în funcție din 2022 și reprezintă partidul PPP, de orientare conservatoare. Anterior, a fost procurorul general al Coreei de Sud. În Adunarea Națională, legislativul unicameral cu 300 de membri, majoritatea o are Partidul Democrat, ca urmare a alegerilor din 2024. Liderul acestei formațiuni de centru-stânga este Lee Jae-myung, pe care actualul președinte al Coreei de Sud l-a înfrânt în alegerile din 2022.

Ads

De altfel, măsura a fost urmată de scăderi ale wonului coreean în raport cu dolarul american, iar un oficial al băncii centrale a declarat că aceasta pregătește măsuri de stabilizare a pieței, dacă este necesar.

Ce înseamnă legea marțială?

Pe scurt, legea marțială este o regulă temporară a autorităților militare într-o perioadă de urgență, când autoritățile civile sunt considerate incapabile să funcționeze.

Implementarea legii marțiale poate avea efecte juridice, cum ar fi suspendarea drepturilor civile normale și extinderea legii militare.

Legea marțială este, în teorie, temporară, dar poate continua pe termen nelimitat.

Potrivit agenției de presă Yonhap, cei care încalcă legea marțială pot fi arestați fără mandat.

În plus, toate mass-media și editorii vor fi sub comanda și activitățile legii marțiale. Și, după cum am raportat mai devreme, activitatea parlamentară este interzisă.

Personalul medical, inclusiv medicii stagiari, a primit ordin să revină la muncă în 48 de ore, se adaugă.

Ads

Ultima dată când legea marțială a fost declarată în Coreea de Sud a fost în 1979, după asasinarea dictatorului de atunci Park Chung Hee.

SUA, îngrijorate

Statele Unite au declarat marţi, 3 decembrie, că "urmăresc îndeaproape situaţia" din Coreea de Sud, după ce preşedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a decretat legea marţială în această ţară aliată a Washingtonului. Guvernul american "se află în contact cu guvernul Republicii Coreea şi urmăreşte îndeaproape situaţia", a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe într-un comunicat. Aproximativ 28.500 de soldați americani sunt staționați în Coreea de Sud pentru a se apăra de Nord.

Ads