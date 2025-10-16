Final neașteptat în „divorțul secolului”: Curtea Supremă sud-coreeană a anulat cea mai mare despăgubire din istoria țării

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 10:24
179 citiri
Final neașteptat în „divorțul secolului”: Curtea Supremă sud-coreeană a anulat cea mai mare despăgubire din istoria țării
Femeie care a scos verigheta de pe deget FOTO Unsplash

Curtea Supremă din Coreea de Sud a anulat joi decizia prin care miliardarul Chey Tae-won, președintele gigantului industrial SK Group, fusese obligat să plătească fostei sale soții o despăgubire record de 1,38 trilioane de woni, echivalentul a aproximativ un miliard de dolari.

Cazul, supranumit de presa locală „divorțul secolului”, a captat atenția întregii țări, punând sub lupă legătura dintre puterea economică, politica de vârf și justiția sud-coreeană, relatează BBC.

Instanța supremă a constatat o „eroare de calcul” în estimarea valorii bunurilor comune și a dispus rejudecarea cauzei. Verdictul reprezintă o răsturnare spectaculoasă într-un proces început în 2015, după ce Chey Tae-won a recunoscut public că are un copil dintr-o relație extraconjugală. În urma divorțului, fosta sa soție, Roh So-young (fiica fostului președinte sud-coreean Roh Tae-woo) a cerut o parte substanțială din averea uriașă acumulată în timpul mariajului.

Cea mai mare despăgubire din istoria țării

Decizia inițială, pronunțată în 2024 de o instanță din Seul, stabilise ca Chey să plătească suma de 1,38 trilioane de woni, considerată atunci cea mai mare despăgubire din istoria Coreei de Sud. Judecătorii luaseră în calcul și un fond secret de 30 de miliarde de woni despre care se spunea că ar fi fost pus la dispoziție de tatăl lui Roh So-young, fond care ar fi contribuit indirect la dezvoltarea SK Group.

Însă Curtea Supremă a decis acum că acel „fond de rezervă” nu poate fi inclus în averea comună a cuplului, întrucât „pare să fi provenit din mită obținută ilegal” de fostul președinte. „Consider că este extrem de important faptul că instanța supremă a declarat fără echivoc că a fost greșit să se recunoască această contribuție la bunurile comune”, a declarat avocatul lui Chey, Lee Jae-geun.

Chiar dacă a fost exonerat de plata miliardului de dolari, Chey Tae-won va trebui totuși să achite o pensie alimentară de 2 miliarde de woni fostei sale soții. Decizia finală menține însă incertitudinea asupra duratei litigiului, care va fi reluat în instanțele inferioare.

Imediat după verdict, acțiunile grupului SK au scăzut cu 5,4%, semn al nervozității investitorilor în fața posibilității prelungirii disputei judiciare. Cu toate acestea, analiștii citați de BBC consideră puțin probabil un impact major asupra conglomeratului, întrucât Chey controlează direct companii esențiale din cadrul SK, precum SK Telecom, SK Square și SK Innovation.

Fondat în anii ’50, SK Group este unul dintre cele mai mari conglomerate din Coreea de Sud, cu activități în domenii strategice precum telecomunicațiile, energia, industria farmaceutică și semiconductoarele.

Un general american de rang înalt declară că folosește ChatGPT pentru luarea deciziilor militare
Un general american de rang înalt declară că folosește ChatGPT pentru luarea deciziilor militare
Un important comandant al armatei Statelor Unite a dezvăluit că a început să utilizeze un sistem de inteligență artificială pentru a lua decizii strategice și personale în cadrul misiunii...
A cincea soție a lui Ilie Năstase a dat detalii despre divorț: ”Voia să scape cât mai repede de ea”
A cincea soție a lui Ilie Năstase a dat detalii despre divorț: ”Voia să scape cât mai repede de ea”
Ioana Năstase, a cincea soție a fostului mare tenismen Ilie Năstase, a depus în această vară actele pentru divorț. După un mariaj de cinci ani, Ioana Năstase a solicitat separarea la...
#Coreea de Sud, #divort, #despagubiri, #miliardar , #Coreea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"
Digi24.ro
"Putin lupta pentru viata sa". Avertismentul ministrului estonian de externe
DigiSport.ro
Direct pe lista UEFA! Revenire spectaculoasa la FCSB

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Final neașteptat în „divorțul secolului”: Curtea Supremă sud-coreeană a anulat cea mai mare despăgubire din istoria țării
  2. Pădure veche de peste 300 de ani, rasă de pe fața pământului. Cei care ar fi trebuit să o replanteze dau vina pe oi
  3. Cum pot foștii coasigurați să beneficieze de servicii medicale gratuite fără să ajungă la Urgențe
  4. Mai mult de jumătate dintre români cred în paranormal, conform unui studiu care arată că ezoterismul are mare trecere în societatea românească. Votanții PSD și AUR sunt cei mai creduli
  5. Washingtonul vrea ca Japonia să înceteze achiziţiile de energie din Rusia. „Facem tot posibilul pentru a ajunge la o pace justă în Ucraina”
  6. Ministrul de externe al Ungariei, aflat la Moscova, atacă dur Uniunea Europeană și reafirmă sprijinul pentru Rusia
  7. Uruguay legalizează eutanasia prin lege. „Un act de compasiune și umanitate”. Premieră într-o regiune foarte religioasă
  8. AUR sesizează Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private. "Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III"
  9. Percheziții DNA la Spitalul Militar Central și acasă la șefa instituției, generalul Florentina Ioniță. Prejudiciul estimat este de aproximativ 8,2 milioane de lei
  10. Trump a organizat un dineu pentru bogații care i-au finanțat sala de bal de la Casa Albă. Miliardarii prezenți la eveniment FOTO/VIDEO