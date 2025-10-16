Final neașteptat în „divorțul secolului”: Curtea Supremă sud-coreeană a anulat cea mai mare despăgubire din istoria țării

Curtea Supremă din Coreea de Sud a anulat joi decizia prin care miliardarul Chey Tae-won, președintele gigantului industrial SK Group, fusese obligat să plătească fostei sale soții o despăgubire record de 1,38 trilioane de woni, echivalentul a aproximativ un miliard de dolari.

Cazul, supranumit de presa locală „divorțul secolului”, a captat atenția întregii țări, punând sub lupă legătura dintre puterea economică, politica de vârf și justiția sud-coreeană, relatează BBC.

Instanța supremă a constatat o „eroare de calcul” în estimarea valorii bunurilor comune și a dispus rejudecarea cauzei. Verdictul reprezintă o răsturnare spectaculoasă într-un proces început în 2015, după ce Chey Tae-won a recunoscut public că are un copil dintr-o relație extraconjugală. În urma divorțului, fosta sa soție, Roh So-young (fiica fostului președinte sud-coreean Roh Tae-woo) a cerut o parte substanțială din averea uriașă acumulată în timpul mariajului.

Cea mai mare despăgubire din istoria țării

Decizia inițială, pronunțată în 2024 de o instanță din Seul, stabilise ca Chey să plătească suma de 1,38 trilioane de woni, considerată atunci cea mai mare despăgubire din istoria Coreei de Sud. Judecătorii luaseră în calcul și un fond secret de 30 de miliarde de woni despre care se spunea că ar fi fost pus la dispoziție de tatăl lui Roh So-young, fond care ar fi contribuit indirect la dezvoltarea SK Group.

Însă Curtea Supremă a decis acum că acel „fond de rezervă” nu poate fi inclus în averea comună a cuplului, întrucât „pare să fi provenit din mită obținută ilegal” de fostul președinte. „Consider că este extrem de important faptul că instanța supremă a declarat fără echivoc că a fost greșit să se recunoască această contribuție la bunurile comune”, a declarat avocatul lui Chey, Lee Jae-geun.

Chiar dacă a fost exonerat de plata miliardului de dolari, Chey Tae-won va trebui totuși să achite o pensie alimentară de 2 miliarde de woni fostei sale soții. Decizia finală menține însă incertitudinea asupra duratei litigiului, care va fi reluat în instanțele inferioare.

Imediat după verdict, acțiunile grupului SK au scăzut cu 5,4%, semn al nervozității investitorilor în fața posibilității prelungirii disputei judiciare. Cu toate acestea, analiștii citați de BBC consideră puțin probabil un impact major asupra conglomeratului, întrucât Chey controlează direct companii esențiale din cadrul SK, precum SK Telecom, SK Square și SK Innovation.

Fondat în anii ’50, SK Group este unul dintre cele mai mari conglomerate din Coreea de Sud, cu activități în domenii strategice precum telecomunicațiile, energia, industria farmaceutică și semiconductoarele.

