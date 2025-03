Forțele aeriene sud-coreene au lansat opt bombe accidental peste un sat din Coreea de Sud: "Regretăm profund lansarea eronată a acestor bombe, care au lovit civili” FOTO VIDEO

Forțele aeriene sud-coreene au anunțat joi că un avion de luptă a lansat accidental opt bombe, care au explodat într-o zonă neprevăzută în timpul unui exercițiu, rănind civili, potrivit AFP.

"Opt bombe MK-82 au fost lansate în mod anormal de un avion KF-16 al forțelor aeriene, explodând în afara perimetrului prevăzut", se precizează în comunicat.

Incidentul a avut loc joi dimineaţă, în jurul orei locale 10.00 (01.00 GMT), în Pocheon (nord), la aproximativ 25 de kilometri sud de linia de demarcaţie cu Coreea de Nord, ţară înarmată nuclear.

Forţele aeriene au declarat că avionul de vânătoare lua parte la "un exerciţiu comun cu muniţie reală organizat împreună cu forţele aeriene şi armata".

Potrivit agenţiei sud-coreene de presă Yonhap, Coreea de Sud efectua joi "exerciţii cu SUA la Pocheon".

De asemenea, Agenţia Naţională de Pompieri a relatat că "bombele (au) căzut probabil într-un sat în timpul unui exerciţiu între Statele Unite şi Coreea de Sud".

Acesta a precizat că patru persoane au fost grav rănite şi alte trei uşor, şi a raportat, de asemenea, "pagube materiale", inclusiv o biserică şi două case.

BREAKING: Photos showing damage after the South Korean Air Force accidentally dropped bombs on their own citizens during a US-South Korea joint military exercise, injuring several people. https://t.co/bR5CH70Q9m pic.twitter.com/WUzJwaG6X3