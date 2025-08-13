Soția fostului președinte sud-coreean a fost arestată. Ce acuzații i se aduc FOTO/VIDEO

Soția fostului președinte sud-coreean încarcerat, Yoon Suk Yeol, a fost arestată sub o serie de acuzații, printre care manipularea bursieră și luarea de mită, transmite BBC.

Fosta primă doamnă Kim Keon Hee a negat toate acuzațiile în cadrul unei audieri de patru ore la tribunalul din Seul, marți, 12 august, însă instanța a emis un mandat de arestare, invocând riscul ca aceasta să distrugă probe.

Coreea de Sud are o istorie de foști președinți acuzați și închiși. Cu toate acestea, este pentru prima dată când atât fostul președinte, cât și fosta primă doamnă sunt închiși.

Yoon a fost reținut în ianuarie pentru a fi judecat pentru o încercare eșuată de instaurare a legii marțiale anul trecut, care a aruncat țara în haos și a dus în cele din urmă la demiterea sa.

Procurorii susțin că Kim, în vârstă de 52 de ani, a câștigat 577.940 de dolari participând la o schemă de manipulare a prețurilor care implica acțiunile Deutsch Motors, un dealer BMW din Coreea de Sud.

Deși acest lucru s-ar fi întâmplat înainte ca soțul ei să fie ales lider al țării, a continuat să arunce o umbră asupra Președinției sale.

Ea ar fi acceptat, de asemenea, două genți Chanel și un colier cu diamante ca mită de la controversata Biserică a Unificării, în schimbul unor favoruri în afaceri.

Printre alte acuzații, Kim este acuzată și de amestec în nominalizarea candidaților în timpul alegerilor parlamentare parțiale din 2022 și ale alegerilor generale de anul trecut.

Kim a apărut solemnă la audierea de marți, îmbrăcată într-un costum negru și o fustă neagră.

”Îmi cer sincer scuze pentru că am cauzat probleme, deși sunt o persoană fără importanță”, a declarat ea reporterilor.

În timpul mandatului său prezidențial, Yoon a vetat trei proiecte de lege inițiate de opoziție care solicitau o anchetă specială privind acuzațiile aduse lui Kim.

El a emis ultimul veto în noiembrie, cu o săptămână înainte de a declara legea marțială.

Un procuror special a fost numit în iunie anul acesta, după ce rivalul lui Yoon, Lee Jae Myung, a devenit președinte.

