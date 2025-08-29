Soția fostului președinte sud-coreean a fost pusă sub acuzare pentru luare de mită. Și Yoon Suk Yeol se află în închisoare

Kim Keon Hee, soția fostului președinte sud-coreean destituit Yoon Suk Yeol, a fost pusă sub acuzare pentru luare de mită, a declarat vineri, 29 august, o echipă specială de procurori, în contextul unei anchete tot mai ample având în centru criza declanșată în țară după declararea legii marțiale și scandalurile în care este implicat cuplul prezidențial cândva puternic, relatează Reuters.

Atât Yoon, cât și Kim au fost arestați și se află în închisoare, Yoon fiind deja judecat pentru acuzații care includ insurecția, după destituirea sa, în aprilie, în urma unei tentative eşuate de a impune în decembrie legea marțială.

Fostul cuplu prezidențial se confruntă cu anchete separate conduse de procurori speciali numiți după demiterea lui Yoon din funcție și preluarea mandatului de către președintele liberal Lee Jae Myung, la începutul lunii iunie.

După punerea sub acuzare, Kim și-a cerut scuze pentru îngrijorarea provocată și a declarat că nu va invoca „nicio scuză” și că se va prezenta la proces. „La fel cum lumina lunii strălucește puternic în cea mai întunecată noapte, și eu voi îndura acest moment, privind spre adevăr și spre inima mea”, a declarat Kim într-o declarație transmisă de avocații ei, care nu a abordat acuzațiile specifice aduse împotriva ei.

Acuzațiile împotriva lui Kim, care sunt pasibile de ani de închisoare dacă va fi găsită vinovată, variază de la fraudă bursieră la suspiciuni de mită care au implicat oameni de afaceri, personalități religioase și un influent broker politic.

Fosta primă-doamnă a fost subiectul a numeroase scandaluri de mare amploare, unele dintre ele datând de mai bine de 15 ani, care au umbrit președinția turbulentă a lui Yoon și i-au cauzat prejudicii politice atât lui, cât și partidului său conservator.

Printre altele, ea este acuzată că a manipulat acțiuni între 2010 și 2012, care i-au adus 810 milioane de woni (583.510 dolari) în profituri necuvenite, potrivit procurorilor.

Kim este, de asemenea, acuzată că a primit mită în valoare de 80 de milioane de woni, între care două genți Chanel și un colier cu diamante, de la un oficial al Bisericii Unite, în schimbul folosirii influenței sale pentru a ajuta interesele comerciale ale acesteia.

Avocații lui Kim au negat acuzațiile aduse împotriva ei, inclusiv cele referitoare la primirea de cadouri.

Biserica Unită, denumită oficial Federația Familiilor pentru Pace și Unire Mondială, a declarat că este „profund regretabil” faptul că Biserica nu a reușit să prevină comportamentul necorespunzător al unui fost înalt oficial, dar a negat orice implicare în acest caz.

Ordinul șocant al lui Yoon pentru instaurarea legii marțiale în decembrie și consecințele sale politice au coincis cu o cădere dramatică în dizgrație a lui Kim, o femeie de afaceri bogată care era considerată o forță motrice importantă în ascensiunea soțului său la funcția supremă.

Și fostul premier Han Duck-Soo a fost pus sub acuzare

Procurorii speciali care investighează criza legii marțiale din țară l-au pus sub acuzare vineri și pe fostul prim-ministru Han Duck-soo, numit de Yoon, pentru complicitate la insurecție și comiterea de sperjur, a declarat un purtător de cuvânt al procuraturii.

„Inculpatul era cea mai înaltă instituție constituțională care ar fi putut opri legea marțială neconstituțională și ilegitimă a președintelui”, a declarat Park Ji-young, purtătorul de cuvânt.

În ultimele săptămâni, procurorii l-au interogat pe Han. Tehnocratul experimentat, care a ocupat funcții înalte sub cinci președinți, a devenit președinte interimar după ce Yoon a fost pus sub acuzare.

La scurt timp după aceea, Han însuși a fost destituit, fiind acuzat că l-a ajutat pe Yoon să declare legea marțială. El a negat acest lucru, dar și-a asumat o parte din responsabilitatea pentru criza care a urmat, întrucât nu l-a descurajat pe Yoon să facă această mișcare surprinzătoare.

Curtea Constituțională a anulat destituirea lui Han, restabilindu-i puterile de lider înainte ca acesta să demisioneze din funcție pentru a candida la alegerile din iunie, dar și-a încheiat candidatura la președinție în urma disensiunilor dintre conservatori.

