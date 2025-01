Un avion cu 176 de oameni la bord a luat foc pe aeroportul din Busan, al doilea oraș ca mărime din Coreea de Sud, ceea ce a impus evacuarea de urgență a pasagerilor și a echipajului.

Incidentul s-a produs în ziua de 28 ianuarie 2025, anunță agenția de presă sud-coreeană Yonhap, citată de ziarul Le Figaro și de G4Media.

Avionul companiei Air Busan urma să efectueze o cursă spre orașul Hong Kong din China. Însă în jurul orei locale 22.30 (13.30 GMT), un incendiu s-a declanșat în coada avionului. Drept urmare, toți cei 169 de pasageri și cei șapte însoțitori de bord au fost evacuați cu ajutorul unor tobogane gonflabile, a precizat Yonhap, fără a oferi informații suplimentare cu privire la cauza incendiului.

De asemenea, o persoană a fost rănită.

Evenimentul din 28 ianuarie 2025 vine după cel din decembrie 2024, când în Coreea de Sud s-a produs cel mai dezastruos accident aerian din istoria țării. La 29 decembrie 2024, un avion Boeing cu 181 de pasageri la bord s-a ciocnit de capătul pistei și a luat foc. 179 de oameni au murit în urma accidentului din decembrie 2024.

🚨 🇰🇷 LATEST VISUALS | Plane Fire at Gimhae International Airport

A fire broke out on an Air Busan A321 aircraft bound for Hong Kong at Gimhae International Airport in Busan, South Korea. All 170 passengers and crew evacuated safely, with no reported casualties. Authorities are… pic.twitter.com/fJkegAkFOK