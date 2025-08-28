Încă o țară interzice telefoanele mobile în sălile de clasă. Există și excepții

Autor: Maria Popa
Joi, 28 August 2025, ora 07:51
311 citiri
Încă o țară interzice telefoanele mobile în sălile de clasă. Există și excepții
Elevi care stau pe telefon Foto: Pexels

Coreea de Sud a adoptat miercuri, 27 august, un proiect de lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile în sălile de clasă.

Proiectul de lege, care va intra în vigoare în martie, interzice utilizarea în sălile de clasă a dispozitivelor conectate, inclusiv a telefoanelor mobile, şi a fost adoptat miercuri, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Adunării Naţionale sud-coreene.

Această măsură face din Coreea de Sud ultima ţară care restricţionează utilizarea reţelelor sociale în şcoli, după Australia şi Ţările de Jos.

Într-un comunicat, Ministerul Educaţiei din Coreea de Sud a precizat că vor exista excepţii, în special atunci când telefoanele sunt utilizate ca instrumente de ajutor pentru elevii cu nevoi speciale sau în scopuri educaţionale.

Acesta a subliniat că această lege stabileşte o bază juridică pentru „restricţionarea deţinerii şi utilizării acestor dispozitive” în cadrul învăţământului şcolar.

Parlamentarii, printre care şi raportorul propunerii de lege Cho Jung-hun, membru al Partidului Puterea Poporului (dreapta, opoziţie), au reamintit că până în prezent nu exista o astfel de bază.

Comisia Naţională pentru Drepturile Omului a recunoscut recent că restricţiile privind utilizarea telefoanelor în mediul şcolar nu constituie o încălcare a drepturilor omului, având în vedere impactul negativ al reţelelor asupra învăţării şi bunăstării emoţionale a elevilor.

Cu toate acestea, micul partid de opoziţie Jinbo (Partidul Progresist, de stânga) a considerat că noua lege ameninţă „drepturile digitale” ale elevilor şi capacitatea acestora de a „lua decizii responsabile pe cont propriu”.

Noul preşedinte al Coreei de Sud se întâlnește cu Donald Trump. Ce presupune acest prim summit VIDEO
Noul preşedinte al Coreei de Sud se întâlnește cu Donald Trump. Ce presupune acest prim summit VIDEO
Noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, va avea parte de un moment crucial luni, 25 august, când se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington pentru primul lor...
Coreea de Nord își etalează noile arme. Două rachete testate în plin conflict diplomatic
Coreea de Nord își etalează noile arme. Două rachete testate în plin conflict diplomatic
Coreea de Nord a anunțat că a testat două rachete de apărare aeriană, o mișcare prezentată de presa de stat drept dovada unor capacități militare „superioare”. Evenimentul survine...
#Coreea de Sud, #interzicere, #telefoane mobile scoli, #telefoane mobile copii, #elevi scoala, #inteligenta artificiala pericole , #Coreea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
10 milioane de euro pentru Louis Munteanu!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Javiel Milei, atacat cu bolovani în Buenos Aires. „Este rușinos ca ei să fure de la persoanele cu dizabilități” VIDEO
  2. Toate țările membre NATO vor atinge în 2025 obiectivul de 2% din PIB alocat apărării
  3. Care va fi factorul decisiv în calculele lui Putin privind negocierile legate de Ucraina. Avertismentul economiștilor ruși
  4. Încă o țară interzice telefoanele mobile în sălile de clasă. Există și excepții
  5. Când se va putea circula neîntrerupt pe Autostrada A0. Pro-Infrastructura: „Este posibil, dar le va fi foarte greu” FOTO
  6. Armata israeliană își intensifică operațiunile în jurul orașului Gaza. „Oriunde ai fugi, moartea te urmărește!”
  7. Victor Ponta: „Guvernul nu are cunoștințele și înțelegerea pentru a stabili o relație eficientă cu Administrația Trump” INTERVIU
  8. „Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte lung”. Informațiile nespuse publicului larg
  9. Statele Unite se vor limita la sprijin aerian și furnizarea de informații, în cadrul garanțiilor de securitate – Financial Times
  10. Trump răspunde atacurilor Kremlinului la adresa lui Zelenski: „Toate sunt jocuri de imagine”. Amenințări vagi privind un „război economic” cu Moscova