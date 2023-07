Inundații catastrofale în Coreea de Sud: zeci de morți și dispăruți, mii de evacuați. O alunecare de teren surprinsă de camerele video

Alunecările de teren și inundațiile au luat viața a zeci de oameni pe parcursul a trei zile, în Coreea de Sud. Mii de persoane au fost evacuate.

Până sâmbătă, 15 iulie, 22 de persoane au murit și 14 sunt date dispărute în Coreea de Sud.

Totodată, au fost evacuate 4.763 de persoane. Multe sate din zonele joase din apropierea barajului din provincia Chungcheong au fost inundate, iar drumurile și podurile care legau satele au fost distruse, lăsând unii locuitori blocați în casele lor.

În dimineața zilei de 15 iulie, apa a revărsat din baraj. 7.000 de oameni erau în pericol. Numărul acestora este de așteptat să crească pe măsură ce sunt așteptate ploi mai abundente în Peninsula Coreeană pe 16 iulie, a prezis Administrația Meteorologică din Coreea.

În acest sens, trenurile sunt anulate în țară. Unul au deraiat deja în provincia Chungcheong de Nord.

At least 20 people were killed and dozens reported missing in South Korea as rains caused landslides and the overflow of a dam https://t.co/7Y6faapVYI pic.twitter.com/vjPqvQJqaY