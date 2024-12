Proteste cu mii de oameni în Coreea de Sud. Manifestanții cer demisia președintelui Yoon Suk Yeol FOTO VIDEO

Mii de oameni au ieşit pe străzile capitalei Coreei de Sud, Seul, la mitinguri de protest, în timp ce preşedintele Yoon Suk Yeol se confruntă cu un vot de demitere din funcţie, după încercarea eşuată de a institui legea marţială, conform The Guardian.

Protestele care cer demisia lui Yoon au început în jurul prânzului, conform orei locale, în faţa Adunării Naţionale. Poliţia din Seul a declarat că se aşteaptă la cel puţin 200.000 de participanţi care să sprijine înlăturarea acestuia din funcţie.

În cealaltă parte a Seulului, lângă piaţa Gwanghwamun, alte mii de oameni s-au adunat în sprijinul lui Yoon, intonând cântece patriotice şi fluturând steaguri sud-coreene şi americane.

La o săptămână după ce prima încercare de a-l înlătura pe Yoon a eşuat, Adunarea Naţională urmează să voteze în jurul orei 16:00, ora locală, sâmbătă, cu privire la demiterea sa pentru „acte insurgenţionale care subminează ordinea constituţională”.

WILL THEIR PRESIDENT BE IMPEACHED TODAY?

Thousands of South Koreans gathered near the National Assembly in Seoul on December 14, 2024, to protest against President Yoon Suk Yeol. The demonstration coincides with today's second impeachment vote on martial law, which could decide… pic.twitter.com/j8HOCuwqpR