Duminică dimineața, 29 decembrie, la bordul unui avion Jeju Air cu 181 de pasageri și membri ai echipajului, pilotul se pregătea să aterizeze pe aeroportul din sud-vestul Coreei de Sud, deja cu 30 de minute întârziere. În acel moment, turnul de control a avertizat echipajul asupra unei posibile coliziuni cu păsări în zona respectivă.

Doar două minute mai târziu, la ora 8:59, pilotul a anunțat o „coliziune cu o pasăre” și o „urgență”. Îi comunica turnului de control de la Aeroportul Internațional Muan intenția de a efectua un „go-around”, adică de a abandona prima încercare de aterizare și de a face un cerc pentru a se pregăti pentru o nouă încercare. Însă, în mod surprinzător, nu a reușit să își finalizeze manevra. Un minut mai târziu, pilotul – cu aproape 7.000 de ore de zbor – se apropia deja de pistă din direcția opusă, iar la doar trei minute după aceea, avionul său, Zborul 7C2216, se lovea într-o structură de beton aflată la capătul sudic al pistei. A urmat o explozie iar aeronava a fost cuprinsă de flăcări.

Doar doi dintre cei 181 de oameni de la bord au supraviețuit, majoritatea fiind sud-coreeni care se întorceau dintr-o vacanță de Crăciun în Thailanda. Acesta a fost cel mai grav accident aviatic din Coreea de Sud, dar și cel mai mare de la tragedia Lion Air din 2018, când toți cei 189 de pasageri au murit.

Investigațiile sunt în plină desfășurare, dar o întrebare centrală preocupă specialiștii: Ce s-a întâmplat în cele patru minute între raportul de coliziune cu păsările și prăbușirea fatală a avionului?

Imaginile filmate cu avionul Boeing 737-800 care ateriza arată clar cum acesta derapa pe pistă, fără ca roțile de aterizare să fie coborâte. Avionul se deplasa pe burtă, fiind acoperit de praf, fum și scântei, și nu părea capabil să reducă viteza înainte de a lovi structura de beton aflată la 820 de metri după capătul pistei.

