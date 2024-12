Posibile cauze ale tragediei aviatice din Coreea de Sud. Experți: Impactul cu o pasăre nu ar fi putut afecta trenul de aterizare

Într-un accident aviatic tragic, 179 de persoane au murit în urma prăbușirii unui Boeing 737-800 la Muan, Coreea de Sud. Avionul, care transporta 181 de persoane, se pregătea să aterizeze dimineața pe Aeroportul Internațional Muan, dar, potrivit martorilor și surselor neoficiale, ar fi lovit un stol de păsări. Imagini neconfirmate arată o explozie și foc din motorul drept al avionului, ceea ce se presupune a fi momentul în care pasărea ar fi lovit aeronava, scrie Daily Mail.

Inițial, s-a speculat că impactul cu pasărea ar fi fost responsabil pentru defectarea trenului de aterizare, însă experții în aviație sunt de părere că aceasta nu ar fi putut cauza o astfel de defecțiune. Geoffrey Dell, expert australian în siguranța aviatică, a afirmat că nu a întâlnit niciodată o situație în care un impact cu o pasăre să oprească deschiderea trenului de aterizare.

De asemenea, Geoffrey Thomas, redactor-șef la Airline News, a subliniat că astfel de accidente din cauza păsărilor sunt frecvente, însă de obicei nu duc la pierderea avionului. Acesta a subliniat că un accident aviatic este rezultatul unui complex de factori, iar impactul cu păsările, deși problematic, nu este de obicei suficient pentru a duce la o tragedie de asemenea amploare.

Avionul, care a încercat o aterizare pe burtă, a derapat de pe pista de 2.800 de metri, lovind un zid de beton și luând foc. În ciuda tragediei, doi membri ai echipajului au supraviețuit și au fost transportați la spital cu răni ușoare. Unii experți aviatici consideră că o pistă mai lungă ar fi oferit mai multe șanse echipajului pentru o aterizare de urgență reușită.

Critici au fost aduse și serviciilor de intervenție, după ce s-a aflat că echipele de pompieri nu au aplicat spumă pe pistă și nu au fost pregătite pentru o aterizare pe burtă. „De ce nu au fost prezente când avionul a aterizat? De ce avionul a aterizat atât de departe pe pistă?” s-a întrebat Geoffrey Thomas, aducând în discuție posibilele erori de intervenție.

BREAKING: Jeju Air flight with 181 people on board has crashed at Muan International Airport in South Korea. Unfortunately all 179 passengers and crew have died, only 2 survived.

Ads

pic.twitter.com/ySvRwdqOxi