După un vot al parlamentului dominat de opoziţie, preşedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a declarat marţi, 3 decembrie, că legea marţială decretată cu câteva ore înainte va fi ridicată şi trupele desfăşurate la Seul se vor retrage, relatează AFP şi Reuters.

"A existat o solicitare din partea Adunării Naţionale de ridicare a stării de urgenţă şi am procedat la retragerea militarilor care fuseseră desfăşuraţi pentru operaţiunile legii marţiale", a declarat preşedintele sud-coreean la televiziunea de stat. "Vom accede la cererea Adunării Naţionale şi vom ridica legea marţială în cursul unei reuniuni a guvernului", a adăugat el.

South Korean Soldiers and Police seen leaving the National Assembly Building in Seoul, after the Parliament voted to end the Martial Law declared by President Yoon Suk Yeol. The Crisis appears to be over, with the apparent Coup by President Yoon having Failed. pic.twitter.com/cfOfIUg80f