După un impas tensionat de șase ore cu securitatea, poliția din Coreea de Sud a fost nevoită să renunțe la încercarea de a-l aresta pe președintele suspendat Yoon Suk Yeol.

În fața acestei situații fără precedent, forțele de securitate ale președintelui și soldații au format un „zid uman” și au folosit vehicule pentru a împiedica accesul echipei de arestare, potrivit agenției de știri Yonhap.

Yoon se află sub anchetă pentru abuz de putere și incitarea unei insurecții, după ce a încercat să impună legea marțială la începutul lunii decembrie.

Chiar dacă măsura a fost de scurtă durată, aceasta a avut un impact major asupra scenei politice sud-coreene, iar Yoon a fost destituit de parlamentul dominat de opoziție și suspendat din funcție.

Un tribunal din Seul a emis un mandat de arestare pe numele lui Yoon, după ce acesta a refuzat să se prezinte de trei ori la interogatoriu.

Dacă autoritățile ar fi reușit să-l aresteze, Yoon ar fi devenit primul președinte în funcție din istoria Coreei de Sud care ar fi fost arestat.

De vineri dimineață, străzile din fața reședinței președintelui Yoon, situată în centrul Seulului, sunt pline de furgonete ale poliției.

În jurul orei 08:00 (ora locală), o echipă formată din polițiști și membri ai Biroului de Investigație a Corupției (CIO) s-a deplasat spre reședința prezidențială.

Operațiunea a început cu o echipă de aproximativ 20 de oameni, dar numărul acestora a crescut rapid la circa 150. Chiar și așa, nu aveau suficiente resurse pentru a depăși blocajul creat de forțele de securitate ale lui Yoon și de unitatea militară responsabilă de protecția capitalei.

The arrest warrant for Yoon Seok Yol is valid until Jan. 6

The prosecutor's office sent a team of investigators to Yol's home on an arrest warrant after announcing his impeachment for attempting a coup d'état.

Some 3,000 police officers arrived at the palace in Seoul and… pic.twitter.com/TVWo102Tok